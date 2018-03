sl, Novinky

Efremov byl vždycky velkým fanouškem kování, a tak se tomuto řemeslu začal pomalu, ale jistě přiučovat. Gril ve tvaru plachetnice měl prý v hlavě už hodně dlouho. Když pro jeho výrobu nadešel ten správný čas, začal na něm postupně pracovat.

Není bez zajímavosti, že si na zhotovení plachetnice nepřipravil vůbec žádné plány či náčrty. Vše si prý do posledního detailu představoval jenom v hlavě.

Amateur Blacksmith Forges Coolest Barbecue Everhttps://t.co/Dlis2TFMav

Yaroslav... pic.twitter.com/0d7Ds0BpyZ — Emporium of Tings (@DrWongz) 21. března 2018

„Jednoduše jsem vytvořil něco, co jsem si před tím přestavil. S výsledkem jsem velmi spokojený,“ svěřil se serveru odditycentral.com s tím, že na neobvyklém grilu pracoval nepřetržitě po dobu jednoho měsíce.

„Bylo to nesmírně náročné. Vytvořit gril v podobě plachetnice vyžadovalo věnovat se práci alespoň několik hodin denně,“ dodal.

Výsledné dílo měří dva metry na délku, jeden metr na šířku a váží zhruba 90 kilogramů. Na první pohled přitom není vůbec zřejmé, že se jedná o gril. Na to člověk přijde až poté, co odsune palubu lodi do stran a objeví grilovací rošt.