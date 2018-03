V Evropě už lze nějakou dobu ve specializovaných obchodech pořídit několik značek japonských ginů. Konkrétně v ČR jsou dostupné giny Ki No Bi, Nikka Coffey a Roku, přičemž ten posledně jmenovaný je momentálně v centru pozornosti.

Značka, za níž stojí společnost Beam Suntory, mající v portfoliu například Jim Beam nebo whisky Laphroaig, totiž nedávno vstoupila na britský trh. Roku Gin je podle webu Bloomberg dostupný ve více než 50 barech po celé zemi a především se dostal jako první japonský gin do řetězce supermarketů. Ke koupi je v obchodech Waitrose, kde stojí 30 liber (850 korun). Už se tak nejedná o specializovanou záležitost pro fanoušky ginu, ale o běžně dostupný produkt, který má navíc v rámci britského trhu prémiových ginů atraktivní cenovku.

Popularita ginu neustále roste

Není náhodné, že se palírna soustředí právě na Spojené království. Obliba ginu sice roste globálně, ale právě na britských ostrovech je jalovcový destilát extrémně populární. Došlo to dokonce tak daleko, že loni byl podle průzkumu firmy YouGov gin v Británii nejpopulárnějším destilátem. Za nejoblíbenější ho vybralo 29 procent respondentů a přeskočil tak whisky (25 procent), což se ještě před pár lety jevilo jako sci-fi.

Podmínky pro vstup na nový trh se tak jeví jako ideální, ale i tak se objevují ohlasy, že by to japonské giny nemusely mít tak jednoduché.

„Problém může být v tom, že si nedokážu představit, jak by měl chutnat japonský gin. To by mohlo fanoušky ginu odradit od přestupu od svého obvyklého favorita. Je to jako skok do neznáma,“ citoval Bloomberg Olivii Williamsovou, autorku knihy Gin Glorious Gin.

S tím nesouhlasí český lihovarník Martin Žufánek, který produkuje oceňovaný gin OMG. Právě unikátní kombinace pro Evropany dosud neznámých chutí a použití pro Japonsko typických surovin může být podle něj cestou k úspěchu. Zvláštní ingredience jsou k nalezení i v ginu Roku, kde jsou kromě nezbytného jalovce a několika tradičně používaných přísad používány například květ sakury, kůra z citrusu yuzu nebo čaj senča.

Sázka na lokálnost



„Japonští výrobci následují celosvětový trend, kdy všechny zachvátila ginová horečka a trh je stále nenasycený. Žádná tradice v tom není, všichni využívají aktuální boom, což je zcela v pořádku,“ vysvětlil Žufánek.

Japonsko tak ve výrobě ginů nemá tradici jako třeba Anglie, podobně je na tom ale celá řada dalších zemí, kde vznikají palírny ginu jako houby po dešti. Úspěch japonské whisky ale naznačuje, že Japonci by mohli něčeho podobného dosáhnout i u ginu.

„Vsadili totiž na svoji lokálnost, takže jsou jejich giny často postavené na destilátu ze saké, populárním yuzu a desítkách druhů čajů. Navíc mají perfektně zvládnutý proces destilace, Japonským výrobcům whisky se podařilo obrátit trh vzhůru nohama, šanci mají i u ginů,“ dodal Žufánek.