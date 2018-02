Restaurace nacházející se v hlavním městě Dánska byla časopisem Restaurant Magazine vyhlášena jako nejlepší gastronomické zařízení na světě už čtyřikrát za posledních deset let.

Ačkoliv má její zakladatel, vyhlášený čtyřicetiletý kuchař René Redzepi, v současné době pobočku i v japonském Tokiu, australském Sydney a mexickém Tulumu, jeho původní restaurace v Kodani byla zhruba rok uzavřena. Přišla kvůli tomu i o dvě michelinské hvězdy, kterými se pyšnila od roku 2008.

First look at the new Noma restaurant designed by @BjarkeIngels. https://t.co/VaB2KeI60B #noma #copenhagen #architecture pic.twitter.com/h8UGsZV6tA