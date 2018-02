Dražba, pořádaná firmou Sotheby’s, se uskutečnila 30. ledna v Hongkongu. Ve vydražené láhvi se ukrývá padesátiletá whisky od japonské palírny Yamazaki, kterou neznámý asijský kupec vydražil za těžko uvěřitelných 298 879 dolarů (přes šest miliónů korun). Odhadovaná cena byla přitom dvakrát nižší.

A single bottle of Japanese Yamazaki whiskey sells for $298,879 at Sotheby’s Read the full article on Luxurylaunches

Trending stories on https://t.co/iNkv5TsK1p pic.twitter.com/Ag8usENkhF