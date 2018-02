Valentýn je za rohem. Jak ho přežít se ctí?

Velká většina českých mužů má svátek svatého Valentýna za něco umělého a stále uznává jako svátek zamilovaných První máj. Jenže co dělat, pokud to tak nemá i vaše partnerka, kterou by ignorování 14. února ranilo? Buď to můžete vyřešit klasicky jednou růží, zajít si někam na dobré valentýnské menu, anebo si prostě doma otevřít láhev dobrého vína. Není to žádná věda.