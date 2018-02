Pokud vás dosud nepřešla chuť, nevšední zmrzlinu můžete nově ochutnat v podniku Aldwych Cafe and Ice Cream Parlour ve skotském Glasgow. Majitel zmrzlinárny Martin Bandoni tvrdí, že se nejedná o žádnou novinku, ale o desítky let starý a pečlivě utajovaný recept italských výrobců gelata.

Zmrzlina se prý od roku 1936 využívá na každoročních shromážděních mezi obchodníky jako zkouška statečnosti. Bandoni však usoudil, že by se mohla stát komerčním hitem, a tak ji začal nabízet i zákazníkům v jedné z jeho poboček.

„Začalo to v Itálii. Na místě zvaném Ponte del Diavolo (Ďáblův most) se jednou ročně scházeli italští výrobci zmrzliny, aby zhodnotili uplynulý rok. Pokud tam byl nějaký muž, který chtěl prokázat statečnost, ochutnal tuhle zmrzlinu. A protože se scházeli na Ponte del Diavolo, nazvali zmrzlinu Respiro del Diavolo (Ďáblův dech),” vysvětlil bratr Bandoniho Lee.

Zákazník jedná na vlastní odpovědnost

Na Scovilleově stupnici, která určuje míru pálivosti, zmrzlina údajně dosahuje 1 569 300 SHU. Síla tabaska se pro srovnání pohybuje mezi 2,5 až 5 tisíci SHU. Ďáblův dech je tedy až 500krát pálivější.

Není divu, že zákazník, který chce zmrzlinu ochutnat, musí být starší 18 let a je před koupí nucen podepsat dokument, v němž prohlašuje, že jedná na vlastní odpovědnost. Konkrétně se v něm píše, že člověk bere na vědomí riziko újmy na zdraví a případné smrti.

FOTO: Profimedia.cz

„Je to velmi pálivé. Pokud máte rádi chilli, bude vám to chutnat. Je to zvláštní pocit, protože zmrzlina je sama o sobě studená, ale její chuť je pikantní. Suroviny jsou lokální, ale speciální chilli papričky jsou součástí tajného receptu. Testujeme, jak to lidem bude chutnat, takže zatím nabízíme jen omezené množství,“ sdělil Martin Bandoni.

Podle jeho vlastních slov je ale zpětná vazba dosud vesměs pozitivní, a tak je dost možné, že bude pálivá zmrzlina v jeho podniku součástí stálého menu.