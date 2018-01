„Ztratil jsem zrak v roce 1980 kvůli zánětu mozkových blan. Ten mi lékaři diagnostikovali příliš pozdě, což způsobilo oslepnutí,“ svěřil se agentuře Reuters Sa‘doun.

Se ztrátou jednoho z pěti smyslů se však vypořádal více než dobře. Aby zabezpečil svoji rodinu, začal docházet do institutu pro zrakově postižené, kde se naučil maximálně využívat hmat. A právě ten je pro jeho nynější práci nejdůležitější.

Pomáhá mu syn



„V začátcích mi to dělalo problémy, nedokázal jsem ani určit, co mám v ruce. Postupem času se to ale lepšilo a začalo mi připadat, jako bych prostřednictvím svých rukou viděl,“ prozradil Iráčan.

Hmatem si byl natolik jistý, že se po určité době rozhodl opravovat elektrická zařízení. Momentálně se zaměřuje na opravy praček a šicích strojů, se kterými mu lehce pomáhá jeho syn. „Dříve jsem opravoval i rádia, nahrávací zařízení, fény, nabíječky autobaterií či staré telefony,“ dodal ke své profesi Munthir Sa‘doun.