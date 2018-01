V Moseru vyrobí možná nějakých 1500 hodinek ročně, nemají tak velké marketingové týmy, které by se jim staraly o propagaci. Místo toho sázejí na kreativitu, takže loni představili hodinky s pouzdrem z opravdového sýra a dva roky dozadu Alp Watch kopírující tvarem a rozměry Apple Watch, nicméně vybavené propracovaným mechanickým strojkem a s cenovkou přes 600 tisíc korun. [celá zpráva]

Tentokrát firma zvolila radikálnější přístup, který vzbudil kontroverze mezi fanoušky a jak se zdá, tak především mezi velkými hráči švýcarského hodinářského průmyslu. O co šlo?

Minulý čtvrtek se na internetu objevilo video přiložené k tomuto článku. Jeho podstatou je kritika hodinářských firem, které neinovují, nevytvářejí nic nového a spoléhají jen na marketingovou omáčku. Není to prázdná kritika, takové značky jsou, ať už se jich uvedené výtky týkají více či méně. Kampaň provázel hashtag #MakeSwissMadeGreatAgain parafrázující Trumpovo heslo Make America Great Again.

Na konci se objevily hodinky s názvem Swiss Icons, které člověka alespoň trochu se zajímajícího o hodinky praštily do očí. Jednalo se totiž o mišmaš kultovních designových prvků jiných značek. Pepsi luneta od Rolexu ve tvaru modelu Royal Oak od Audemars Piguet, korunka s ochranou jako od Panerai, pouzdro a la Hublot nebo číselník s mixem Patek Philippe a opět Panerai. Jinak řečeno, jako by pejsek a kočička dělali dort.

V hodinkách najdete ikonické elementy hned několika značek.

FOTO: H. Moser & Cie (2x)

Hodinky podle vyjádření vznikly v jednom kusu a po ženevském hodinářském veletrhu SIHH, který začal v pondělí, měly být vydraženy. Výtěžek měl putovat na vzdělání hodinářských učňů.

Reakce byly okamžité a bylo jich hodně, takže z tohoto pohledu se dá tento vtípek hodnotit jako úspěšný. Někteří fanoušci to brali jako trefu do černého, jiní záměr vůbec nepochopili a další čekali, s čím revolučním se teď v Moseru hodlají vytasit, když takhle kritizují ostatní. Jenže ještě ten den večer se začalo diskutovat o něčem jiném – videa i fotky zmizely ze všech oficiálních kanálů značky.

„Naším cílem bylo vzdát poctu zakladatelům našeho krásného oboru a varovat před určitými praktikami ostatních. Naše poselství ale bohužel nebylo vždy pochopeno,“ stálo ve stručném prohlášení značky s dodatkem, že hodinky se na veletrhu SIHH neobjeví a padá i jejich aukce.

Logicky se tak nabízí odpověď, že se ozvalo právní oddělení některé ze značek, do nichž se Moser navezl. V Moseru to nekomentovali, a to ani mimo záznam, nicméně ze slov šéfa značky se dalo usoudit, že někomu opravdu nadzvedli mandle. Vzhledem k rychlosti, s jakou firma všechny materiály stáhla, se dokonce objevily hlasy, že hodinky vůbec neexistují a celé je to fabulace. To se ale ukázalo jako mylné.

Hodinky dostaly jméno Swiss Icons.

„Hodinky Swiss Icons opravdu vznikly, o tom nepochybujte. Vždyť jsem je měl na videu na svém osobním instagramovém profilu,“ uvedl pro Novinky šéf firmy Edouard Meylan.

Proti firmě nebyly podniknuty žádné právní kroky, ale Meylan zároveň uvedl, že prostě neměli jinou možnost než hodinky stáhnout a zastavit celou kampaň. Už se tak nedozvíme, co všechno měl Moser ještě připravené.

Mimochodem, v kuloárech se špitá, že hodinky mají na zadní straně vyryt nápis „Drive Carefully Me“, což je odkaz na hodinky Rolex Daytona herce Paula Newmana, které byly vydraženy loni v říjnu v přepočtu za 390 miliónů korun. [celá zpráva]

V oboru si tak malá manufaktura možná udělala pár nepřátel. To, jak uspěla u zákazníků a fanoušků, se ukáže až v delším časovém horizontu. Jisté je zatím jen to, že o Swiss Icons se mluví možná ještě víc než v případě, že by všechno běželo podle plánu.