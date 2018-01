Podle serveru pokernews.com nastoupila třiatřicetiletá Selbstová před několika měsíci k fondu Bridgewater Associates, který patří k největším svého druhu na světě. Pracuje tam údajně jako makléřka a věří, že schopnosti a dovednosti, které z ní učinily nejúspěšnější pokerovou hráčku na světě, může přenést i do své nové profese.

Nyní již bývalá pokerová hráčka přiznala, že pro ni byla karetní hra v posledních letech spíše zaměstnáním než zábavou a cítila, že potřebuje změnu. Na svoji novou práci, kterou označila za „zatraceně těžkou“ si však prý teprve zvyká. Je však odhodlaná neustále se učit a postupem času být pro zaměstnavatele přínosem.

Skutečnost, že Bridgewater Associates do svých řad nalákal právě Selbstovou, není podle listu The Economic Times překvapující. Velké hedgeové fondy totiž používají nekonvenční metody a snaží se najmout zajímavé osobnosti, jejichž talent by jim mohl pomoci k ještě vyšším ziskům.

Přišla si téměř na čtvrt miliardy

Američanka si během své dvanáctileté pokerové kariéry vydělala 11,8 miliónu dolarů (téměř čtvrt miliardy korun) a stala se tak nejúspěšnější hráčkou na světě. V nejlepším období mezi roky 2010 až 2015 si podle údajů databáze Hendon Mob Poker Database přišla každý rok na nejméně 800 tisíc dolarů (téměř 17 miliónů korun).

„Poker mi toho dal za 12 let spoustu. Bylo to intelektuálně náročné, fascinující, zábavné a nesmírně uspokojující. Díky pokeru jsem mohla cestovat do míst, do kterých bych se normálně nedostala. A také jsem navázala pevná přátelství s lidmi z celého světa,“ napsala Selbstová na svém Facebooku.