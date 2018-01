Luxusní hotel ležící na samotném cípu proslulého palmového souostroví představil svou nejnovější chloubu na silvestra. Ta vznikla ve spolupráci s americkou kaviárovou společností AmStur a návštěvníkům byla předvedena během slavnostní večeře.

Samotná konzerva je vyrobena z robustní nerezové oceli a váží 50 kilogramů. Zasazena je do speciální nádoby ve tvaru diamantu, která navíc reguluje vnitřní teplotu, aby byl kaviár po celou dobu v co nejlepším stavu.

Hotel Atlantis

Hotel Atlantis tak kaviárovým unikátem dokonce překonal světový rekord - představil totiž největší konzervu s kaviárem na světě. Ta sesadila z pomyslného trůnu svého předchůdce z roku 2016, jenž vážil „pouhých“ 17 kilogramů.

Lucky people - this is my favourite caviar. @ATLANTIS and @AmSturCaviar break the @GWR ™ title for the world's largest caviar tin weighing 50KG pic.twitter.com/ooSbX6yGSH