Ano, jeho jméno nezní zrovna česky a nabízí se také otázka, jak se český rodák dostal k založení švýcarské hodinářské značky. Je proto potřeba krátká historická exkurze.

Czapek v Jaroměři vyrostl, jeho rodina ale měla polský původ, proto se v roce 1830 zúčastnil povstání proti carskému režimu, který tehdy kontroloval značnou část Polska. Rebelie ale nebyla úspěšná a mnoho lidí muselo ze země uprchnout. Mezi nimi byl i hodinář Czapek, který se uchýlil do Švýcarska, kde už jako Francois Czapek založil v roce 1834 s místním hodinářem společnost Czapek & Moreau. O pět let později se dal dohromady s dalším polským exulantem, Antonim Patkem, a vznikla tak manufaktura Patek, Czapek & Cie. Firmě se dařilo a vzniklo v ní mnoho výjimečných hodinek, z nichž některé jsou dnes ozdobou muzeí.

Model z kolekce Quai de Bergues se sedmidenní rezervou chodu.

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Cesty obou zakladatelů se ale po šesti letech rozešly. Antoni založil s novým partnerem dnes světoznámou společnost Patek Philippe a nového společníka si našel i Francois, který založil Czapek & Cie. Hodinky s touto značkou dodávala společnost třeba i dvoru císaře Napoleona III., nicméně po Czapkově smrti firma po nějakém čase zanikla. Zajímavé je, že dodnes není známo přesné datum jeho úmrtí. Pouze se ví, že v roce 1860 odjel do Polska podpořit další povstání. Pak už se o něm historie nezmiňuje.

Ke znovuzrození značky došlo až v roce 2011, kdy si ji zaregistrovala trojice hodinářských nadšenců, jejichž snem bylo vyrábět vlastní hodinky. Pikantní je, že v době boomu luxusních hodinek, kdy vznikalo mnoho nových značek založených na historickém odkazu zaniklých manufaktur, bylo jméno Czapek volně k dispozici a za značku tak nebylo potřeba nic platit.

Zároveň je potřeba zmínit, že i přes existenci vícero malých a nových značek, které nabízejí luxusní hodinky (kousky od Czapka vyjdou minimálně na 220 tisíc, nejdražší model pak stojí více než dva milióny korun) se Czapek od konkurence trochu odlišuje.

Pohled na strojek

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Pro trojici zakladatelů novodobé firmy Czapek & Cie nebyl problém sehnat investora, dokonce prý stačilo oslovit movitější přátele. Nicméně prostředky na fungování zajistila crowdfundingová kampaň, v níž do společnosti vložilo peníze mnoho malých investorů.

„Nikdo z nás tří není miliardář, proto jsme si už při založení řekli, že budeme značku sdílet s ostatními. My sami jsme milovníci hodinek, takže jsme chtěli přizvat další. Pokud bychom si našli bohatého investora, tak bychom museli tancovat tak, jak by pískal. A po pár letech by nás třeba vyhodil. Takhle jsme vlastními pány a můžeme naši společnost postupně rozvíjet,“ řekl Novinkám šéf firmy a jeden ze tří zakladatelů Xavier de Roquemaurel.

Značka nabízí poměrně velkou míru individualizace. Zkratky dnů u ukazatele rezervy chodu tak lze mít třeba v češtině.

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Je nicméně nutné dodat, že kromě vyloženě drobných investorů, kteří přispěli malou částkou, má firma i větší podporovatele. A právě zde je další česká stopa, mezi takové investory totiž patří mimo jiné bývalý fotbalista Patrik Berger nebo kníže Lobkowicz.

„Myšlenkou bylo, že podílníci budou zároveň našimi tvářemi a zákazníky,“ dodal Roquemaurel s tím, že pro novou značku je nejtěžší právě začátek, a tohle firmě kromě finančního přínosu pomáhá i v propagaci.

Financovat firmu prodávající luxusní hodinky pomocí crowdfundingu je v rámci hodinářského byznysu unikum a odporuje to tradičnímu vnímání v tomto segmentu, zakladatelé se ale nebojí, že by je to u zákazníků poškodilo. „Malé značky musejí být originální. Je v pořádku, že jsme odlišní. Nemusíme se líbit každému,“ řekl Roquemaurel s tím, že díky hromadnému financování je skladba jejich zákazníků velmi pestrá, což jim otevřelo nové možnosti.

Značka byla k vidění i na letošním hodinářském veletrhu SEW v Brně.

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Není proto překvapením, že hodinky značky lze koupit pár kliknutími přes internet, což je u luxusních hodinek věc, která v posledních dvou třech letech sice zaznamenala velký rozvoj, stále to ale není samozřejmost. Kromě toho se ale dnes, necelé dva roky od představení prvního modelu, dají hodinky Czapek Genève koupit i klasickou cestou – v kamenném obchodě. Prodejních míst je jen několik na celém světě a od minulého týdne mezi ně patří i Praha.

„Český trh je pro nás hodně důležitý, proto jsme rádi, že můžeme být v Koscomu. Nejde jen o historickou vazbu, kterou má značka na Česko. Máme tu i investory a jeden z nás, tří zakladatelů, tu žije,“ vysvětlil šéf značky.

Pilířem značky je kolekce Quai de Bergues, jejíž vzhled vychází ze starých kapesních hodinek, které manufaktura Czapek & Cie vyrobila v 19. století. Kromě drahých kovů existují i verze v oceli nebo titanu, jež jsou samozřejmě cenově příznivější. Strojek s manuálním nátahem a sedmidenní rezervou chodu vyvinula společnost Chronode a zajímavostí je, že tato firma nezůstala jen u dodávání strojků, ale do Czapka taktéž investovala.

Kromě toho značka letos představila model s tourbillonem, který je považovaný za jednu z vrcholných hodinářských komplikací, a v kuloárech se spekuluje, že následovat by měl chronograf.

Model Place Vendôme s tourbillonem. Vznikne jen pár desítek kusů.

FOTO: archiv značky

Současní majitelé zároveň pátrají v archivech a oslovují soukromé sběratele, zda nemají nějaký z historických modelů, které před více než 150 lety vyrobila původní manufaktura. Neexistují totiž přesné záznamy o tehdejší produkci. Je tak možné, že se v budoucnu dočkáme úplného překvapení v podobě neznámého modelu.