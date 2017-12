Že se od svého okolí v něčem liší, tušil DeGrandis už ve svém dětství. Svou pamětí udivoval učitelky na základní škole a později kamarády na večírcích.

Neustálým přílivem vzpomínek a znalostí byl díky skvělé paměti obklopen celý život, neobvyklým schopnostem však nikdy nepřikládal větší význam.

To se změnilo v roce 2010, kdy v televizi narazil na dokumentární pořad s názvem 60 Minutes, v němž zrovna mluvili o lidech trpících tzv. hyperthymésií. Záhadný syndrom až nápadně připomínal to, co zažíval i on. Tenkrát se proto rozhodl kontaktovat Jamese McGaugha, jenž chorobu studoval.

Healthzone: The Downside of Having an Almost Perfect Memory - Joey DeGrandis was about 10 years old when his parents first realized there was something special about his memory. “Someone would mention an event from years ago that we’d done as a family... https://t.co/Rj4TWzcEzD