Dělá ředitele i šéfkuchaře hotelu už 21 let. Nebyl den, kdy by se netěšil do práce

Dělba práce. Toť něco, co v západní společnosti funguje velmi dobře už nějaké to století. Není zvykem, když je někdo ředitelem hotelu, aby byl také šéfkuchařem. V německém Prerowě na samém pobřeží Baltu však již více než dvě desetiletí existuje zajímavá výjimka. Michael Jahncke je totiž zároveň ředitelem i šéfkuchařem hotelu Best Western Plus Ostseehotel Waldschloesschen již úctyhodných 21 let.