Osmapadesátiletý Spacey, který patřil k největším hollywoodským hvězdám, se teď ukrývá před smrští obvinění, že v minulosti sexuálně obtěžoval mladé herce a další lidi okolo divadla a filmu. Jako první ho obvinil o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp, jehož se prý Spacey pokusil svést před 31 lety, když mu bylo pouhých 14 let.

Spacey slíbil, že podstoupí terapii, která mu má pomoci čelit démonům minulosti. Kariéra je však v troskách, nenávratně a totálně. Natáčení mimořádně úspěšného seriálu Dům z karet byl ze dne na den přerušen ([celá zpráva]), hercovo působení v londýnském divadle Old Vic v letech 2004 až 2015 vyšetřuje kvůli obtěžování mužů Scotland Yard.

Spacey mlčí. Kdo naopak promluvil, je jeho bratr Randy Fowler (61). Poodkryl temnou minulost rodiny plnou lží, sexuálního násilí, deviací a hněvu. Už na snímcích z mládí má podle něj 16letý Kevin charakteristický tvrdý pohled s příměsí pohrdání a lstivosti. Právě tato image mu vynesla dva Oscary, pasování na rytíře královnou a majetek odhadovaný na 1,7 miliardy korun.

„Na fotografii nezletilého bratra v šermířském úboru je patrný moment, kdy se začal měnit ve stvoření zvané Kevin Spacey; to se pak změnilo v monstrum, jehož celý život byl lží,“ říká Randy Fowler.

Dětská léta v domě hrůzy

Vyrostli v děsivém prostředí – jejich násilnický otec děti systematicky bil a týral hladem. Každý ze sourozenců to vyřešil po svém. Spacey tím, že se od rodiny zcela odstřihl. „Lhal sám sobě, a tím se stal časovanou bombou. Zaprodal se slávě a penězům, ale minulost ho musela dostihnout,“ řekl Randy Fowler nedělníku The Mail on Sunday.

Ne že by také nevláčel životem své břímě. Bydlí ve skromném domku ve městečku Boise ve státě Idaho a pokoje má plné hraček, jako by si kompenzoval dětství, v němž nic hezkého ani barevného nebylo. Vydělává si jako bizarní imitátor britského zpěváka Roda Stewarta. Nosí žluté obleky a otevřeně přiznává, že bratrovi mnohokrát záviděl.

„Na rozdíl od něj jsem se ale se svými stíny vyrovnal, například rozhodnutím nemít děti. On svou temnou stránku nezvládl,“ tvrdí.

Otec s knírkem Hitlera

Herec se narodil jako Kevin Spacey Fowler coby nejmladší ze tří sourozenců. Nejstarší byla Julie (66), která v osmnácti prchla z domova a provdala se za skotského fotbalistu Iana Keira. Jejich otec Geoff Fowler se živil jako externí dopisovatel technických magazínů, ale nejčastěji byl bez práce. Kevin se do svých 14 let desetkrát stěhoval.

Narodil se v South Orange v New Jersey na východním pobřeží USA, ale rodina se záhy přesunula na opačnou stranu Spojených států, do Los Angeles. „Když lidé mluví o dětství, myslí na místo, kde mívali štědrovečerní večeře a všechna ta rodinná setkání. Nic z toho neznám,“ přiznal kdysi v ojedinělém rozhovoru o své minulosti. Jinak ale hororové dětství pečlivě ukrýval. Vyrůstali v chladné viktoriánské domácnosti. Do postele chodily děti mnohokrát o hladu. O citech se doma nikdy nemluvilo.

„Otec byl regulérní neonacista, který měl na krbové římse obrázek Hitlera. Vlastnil spoustu nášivek se svastikami a v jednu chvíli si nechal růst i führerův knírek,“ vzpomíná Randy. Bití vystřídalo znásilňování, když bylo Randymu 14. „Tehdy to bylo poprvé. Zatlačil mi obličej do polštáře. Slyšel jsem matku Kathleen za dveřmi, ale když jsem křičel o pomoc, odešla. Nikdy jsem nebyl osamělejší,“ říká.

Odmítá však úvahy o tom, zda byli znásilněni i jeho sourozenci. „To je na jejich vyjádření. Ale když jsem uslyšel, že Kevin zaútočil na 14letého chlapce, stejně starého, jako jsem byl já při prvním znásilnění, přeběhl mi mráz po zádech,“ říká bratr. Otec, jemuž sourozenci přezdívali Stvůra, celé hodiny vedl nacistické řeči. V knihovně měl dětskou pornografii. Děti brával na dovolenou do nudistické kolonie, což bylo tehdy v americké společnosti velmi nestandardní.

Jméno pro hvězdu

Kevin byl stydlivý mamánek, který nijak zvlášť nevynikal. Sourozenci se snažili trávit maximum času mimo domov. Jakmile Kevin ucítil šanci dostat se k divadlu, nepustil ji. Snímek v šermířském úboru z dubna 1976 nafotil Randy pro castingovou agenturu. „Tehdy mě také napadlo, že si musí změnit jméno. Odjakživa to byl Kevin Fowler, ale přišlo nám, že to nezní dost herecky. Napadlo mě použít jeho druhé křestní jméno, a vznikl Kevin Spacey. To už znělo jako jméno hvězdy,“ vzpomíná bratr.

Mladík měl obrovský talent, na pódiu byl přirozený a uvolněný. Dělalo mu dobře, když mohl hrát jiné postavy, někoho, kým nebyl. Úplně ho to proměnilo, predátor se ukryl za novou maskou. Nejdokonaleji hrál role podlých manipulátorů s velkým osobním kouzlem, ať už to byl fiktivní americký prezident Francis Underwood v seriálu Dům z karet či mafiánský boss Keyser Söze ve filmu Obvyklí podezřelí.

Diváky přitahoval, aniž by tušili, že hraje sám sebe. „Od změny jména se jeho život zahalil do lži. Stal se časovanou náloží a s rostoucím bohatstvím a vlivem se stával nebezpečnějším. Tušil jsem, že uniká hrůzám dětství, ale to se mu nemohlo povést,“ říká Randy.

Sám je třikrát rozvedený a nyní žije s přítelkyní Trish, mladší o 23 let. Nikdy prý neměl pochyb o tom, že jeho bratr je gay. „Nechodil s žádnou dívkou, jeho dětskými ideály byli Sinatra a herec Christopher Walken,“ vzpomíná bratr.

Pomohly dva milióny

Hercovu kariéru uspíšil zásah štěstěny. Matka Kathleen vyhrála v loterii v roce 1985 dva milióny dolarů a vše mu darovala. On se jí pak královsky odměnil, koupil jí dům v nejlepší čtvrti Los Angeles, bral ji na Oscary a choval se k ní jako ke královně. Ona zase dům změnila v jakousi Kevinovu svatyni, plnou jeho snímků.

S Randym se nevídali, za třicet let se setkali jen asi pětkrát, mimo jiné v roce 1992 na otcově pohřbu. „Snažil se mě zbavit, vadil jsem mu coby připomínka dětství. Už léta jsem neviděl žádný jeho film,“ říká bratr, který o svém životě napsal knihu Okamžik v čase aneb Život ve stínu.

V roce 2002 se potkali v nemocnici u matky, která umírala na nádor v hlavě. „Šokovalo mě, jak arogantní byl vůči personálu. Změnil se přesně v ty grázly, které hrával. A na pohřeb o rok později sezval všechny muže z natáčecího štábu, bylo to podivně nechutné,“ vzpomíná.

První trhlina ve Spaceyho reputaci přišla v roce 2004, kdy herec oznámil, že jej ve čtyři ráno v londýnském Lambethu někdo přepadl. Vzápětí obvinění stáhl. Zpětně je zřejmé, že šlo o sexuální konflikt, který Spacey maskoval jako přepadení. Randy ale překvapen nebyl. „Bylo jen otázkou času, než svět pozná skutečného Kevina. A bylo jasné, že to nebude nic hezkého,“ dodává.