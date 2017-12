Nápoj je dílem pivovaru The Meantime Brewing, kde na milióny litrů zlatavého moku, které se tady každoročně vyrobí, dohlíží sládek Ciaran Giblin.

Ten tvrdí, že kávové pivo už vyrábějí i jiné pivovary, The Meantime Brewing je však podle něj první, který vytvořil hned dva pivní nápoje – Cream of the Crop, jenž reprezentuje mléko, a Espresso Coffee Porter, který představuje kávu. Oba pak mohou být následně smíchány, čímž vznikne pivo ve stylu latte.

„Rozdíl je ten, že my nabízíme hned dvě piva s tím, že jejich smícháním vytvoříme třetí pivo. V závislosti na tom, jaký poměr těchto dvou nápojů zvolíme, se liší i výsledná chuť, což je podle mě docela unikátní,“ popsal Giblin.

V jednom je laktóza, ve druhém káva



„Máme tedy lehké pivo, v němž je trochu laktózy, aby připomínalo mléčnou příchuť. Rovněž obsahuje oves, díky němuž má takový mlhavý smetanový vzhled. Tím druhým je tmavé pivo, kam přidáváme kávu,“ doplnil.

Samotného Espresso Coffee Porteru však příliš nevypijete, má totiž devět procent alkoholu a obsahuje velké množství kofeinu. „Odhaduju, že je v něm o něco víc kofeinu než ve dvojitém espressu,“ řekl vedoucí společnosti Nude Coffee Roasters Kane Statton, jenž se na výběru kávy do piva podílel.

Zákazníci si nápoj pochvalují

Nápoje pivovaru The Meantime Brewing, jenž zvládne uvařit pivo i podle vaší DNA [celá zpráva], lze vyzkoušet hned v několika podnicích a zákazníci si mohou vybrat jakýkoliv styl kávy od flat white až třeba po dvojité espresso.

Lidé nevšední nápoj hodnotí vesměs pozitivně. „Myslím si, že je to příjemné. Není to až tak kávové, je to velmi vyvážené,“ řekl Nick Rawlinson. „Jsou to dvě chutě, které si nejsou až tak podobné, ale dohromady k sobě sedí. Pivo může vylepšit kávu a káva může vylepšit pivo, je to jako káva a hamburger,“ prozradil Luca Villa.

„Nejsem si jistý, jestli to budete chtít pít celou noc, to asi ne. Rozhodně je to však nápoj, který vás nepošle do postele,“ uzavřel znalec piva Alex Karpenkov.