Přestože středně tvrdý cornwallský Kern typu gouda dorazil na trh teprve před dvěma lety, v soutěži porazil další tři tisíce sýrů z 34 zemí.

„Bylo to neuvěřitelné překvapení. Je to trofej trofejí. Všichni jsme byli úplně ohromeni. Je to velká odměna za tvrdou práci, kterou každý zaměstnanec mlékárny odvádí,“ řekla majitelka mlékárny Catherine Meadová.

Kern získal v konečném hodnocení 75 bodů z 80 možných. Na druhém místě se umístil se 69 body italský Blu Di Bufala.

Porotci hodnotili hned několik faktorů. U všech sýrů zkoumali kůru, barvu, strukturu, konzistenci a především chuť.

