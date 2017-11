Ačkoliv byla netradiční církev ve čtvrti Orange Farm (asi 45 kilometrů od hlavního města Johannesburg) založena teprve před několika měsíci, může se pochlubit již 500 členy, napsal web odditycentral.com. Hned dvě tisícovky věřících se zde navíc nechaly pokřtít svým oblíbeným alkoholickým nápojem.

„Pokud pijete pivo, pokřtím vás pivem. Stejně to funguje s jakýmkoli jiným alkoholickým nápojem,“ vysvětlil biskup Makiti.

Gabola je podle zakladatele společenstvím pro všechny věřící, kterým nevyhovují klasické kostely, protože popíjení alkoholických nápojů zakazují.

„Je to místo pro lidi, kteří věří v boha a zároveň se nestydí za to, že jsou pijáci,“ řekl Makiti listu Daily Sun.

Název Gabola není vybrán náhodou. Slovo totiž v setswanštině (jednom z jedenácti oficiálních jazyků Jihoafrické republiky) znamená popíjení.

Členové se každou neděli scházejí v jedné z tamních hospod, kde od 11 hodin dopoledne probíhá bohoslužba. Ta obvykle končí nejdříve ve tři hodiny odpoledne, mnohdy se prý však protáhne až do večera.

