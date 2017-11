Charismatický master blender neboli Metaxa Master, Costas Raptis se nedávno zastavil v Praze a nebyla to zdaleka jeho první návštěva našeho hlavního města. Česká republika (ale i Slovensko) jsou totiž pro jeho značku velmi důležitými trhy, a tak se tu občas vyskytne. Tentokrát bylo hlavním tématem jeho návštěvy 25. výročí Metaxy Private Reserve, která je pro Costase srdeční záležitostí - byla totiž jeho prvotinou po nástupu do pozice master blendera.

Při vytváření Metaxy mícháte různé destiláty, a kromě toho ještě pracujete s bylinami a dalšími látkami. Jak byste tento proces srovnal s mícháním whisky nebo koňaku, kde se pracuje jen s alkoholem?

Řekl bych, že je to něco úplně odlišného. Jdeme si vlastní cestou a snažíme se o co nejlepší výsledek a náš vlastní styl bez ohledu na to, co vytváří naše konkurence.

V blendingu je většinou cílem dosáhnout každý rok stejné chuti. Je to vůbec u vaší značky možné, když pracujete s tolika proměnnými?

Ano, je to možné. Máme tolik různě starých destilátů, že toho pomocí míchání dosáhneme.

Slavíte 25 let od uvedení Private Reserve, vašeho prvního produktu. Co byla ta hlavní myšlenka, která vás vedla k jejímu vytvoření?

Byl jsem požádán, abych vytvořil unikátní Metaxu, a tak jsem to udělal. Inspirací mi byla atmosféra podzimního lesa, tu jsem se do toho snažil promítnout. Tehdy to byla ta nejlepší dostupná Metaxa. Pak jsem udělal třeba ještě 12hvězdičkovou, což je samozřejmě úplně něco jiného, dostupnějšího. Myslím, že v budoucnu to bude jeden z nejvíc oceňovaných stylů.

V posledních letech zaznamenala ohromný vzestup barová scéna a míchání koktejlů, ve kterých se dnes používají i kvalitní single malt whisky. Jaký k tomu máte přístup vy, podporujete míchání i z vrcholných produktů vaší nabídky?

Koktejly podporuji, ale ne ze všech našich stylů Metaxy. Třeba u Private Reserve k tomu zaujímám skeptický postoj. Možná nějaký dobrý barman by z ní dokázal vytvořit úchvatný koktejl, ale pochybuji o tom. Máme k tomu vhodnější produkty, ať už je to sedmihvězdičková Metaxa nebo třeba dvanáctihvězdičková.

Na jaký svůj výtvor jste nejvíc pyšný? Je to Private Reserve?

Ano, právě ta. Není to jen kvůli tomu, že to byla moje první kreace. Jde o to, že když vytváříte něco nového, tak jste v nejistotě. Nevíte, jak si produkt povede za 20 nebo 30 let. Ale Private Reserve se osvědčila, po 25 letech je stále výjimečná a významná.

Private Reserve patří do špičky vaší nabídky. Chystáte další takové produkty, které budou vyčnívat nad zbytkem nabídky?

Ano, určitě něco takového vznikne. Netýká se to jen mě, jsem si jistý, že další master blender s něčím takovým přijde.

Když už jste to zmínil... V Metaxe pracujete 33 let. Jak dlouho ještě plánujete být master blenderem?

No, ještě snad pár let vydržím. (smích)

A už máte vybraného nástupce?

Ano, už jsem ho začal školit a plně ho zasvěcovat do našeho světa.