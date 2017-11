Luxusní hotel Waldhaus Hotel Am See ve švýcarském středisku Svatý Mořic ukázal, jak funguje skutečně prvotřídní jednání vůči klientům. Šestatřicetiletý čínský spisovatel a milionář Čang Wej se během pobytu dotázal, kolik by stála sklenka whisky Macallan z roku 1878. Bylo mu odpovězeno, že není na prodej, čímž se však nenechal odradit s tím, že by ji doopravdy chtěl ochutnat.

Majitel hotelu k otevření vzácného moku nakonec svolil a host za dva centilitry (malého panáka) zaplatil 10 tisíc švýcarských franků (asi 240 tisíc korun). Má se za to, že je to nejvyšší cena, jakou kdy kdo za panák alkoholu zaplatil. Číňan po návratu na sociálních sítích o svém zážitku informoval a zveřejnil i několik fotek. To však vyvolalo zájem expertů, kteří stáří láhve na základě snímků etikety a korku začali zpochybňovat.

Právě korek vyvolal pochybnosti o pravosti whisky z předminulého století.

FOTO: Profimedia.cz

„Když jsem narazil na kvalitní whisky starou více než 100 let, nemusel jsem se moc přemlouvat. Babičce, která mě doprovázela, bylo jen 82 let, zatímco tomu alkoholu bylo 139 - tolik by bylo babičce mé babičky. Ale abych vám všem odpověděl, chutnala dobře. Nešlo ale jen o chuť, ale i o tu historii,“ napsal muž na sociální síť Weibo v mandarínštině několik dní po návratu ze Švýcarska.

Když se ale objevily první pochybnosti, majitelé hotelu neváhali a poslali vzorek alkoholu do specializované laboratoře Rare Whisky 101 ve skotském Dunfermline, aby tam pravost whisky potvrdili. Jenže co se nestalo - laboratorní testy ukázaly, že mok nebyl s největší pravděpodobností destilován před rokem 1970. Uhlíkové testy ukázaly, že obsah láhve na 95 procent pochází z let 1970 až 1972. S analýzou pak pokračovala další laboratoř ve skotském Fife, Tatlock and Thomson, podle které v láhvi vůbec není jednosladová whisky, jak hlásí etiketa.

Hotelový Devil´s Place Whisky Bar nabízí 2500 různých druhů whisky a velice dbá na svou reputaci.

FOTO: Profimedia.cz

Jistě není od věci si říci, že kdyby byla láhev pravá, její hodnota v baru by činila přibližně 300 tisíc franků a cena panáku, kterou restaurace muži nabídla, tak nebyla vůbec přehnaná. Manažer Sandro Bernasconi BBC řekl, že láhev koupil jeho otec před 25 lety, když byl ještě manažerem restaurace on. Pryč ale od podvodu, který se udál v minulém století. Tento příběh má totiž i lidský rozměr, který mu dodalo jednání hotelu, když se na podvrženou whisky přišlo.

Macallan von 1878 .: 10'000-Franken-Whisky ist definitiv eine Fälschung

https://t.co/rSTveVD6fo pic.twitter.com/TjuzSGCJp5 — Martin E. Achstaller (@MAchstaller) 2. listopadu 2017

Manažer hotelu totiž po výsledku testů neváhal, zakoupil letenku a odcestoval do Číny, aby se čínskému spisovateli osobně omluvil a vrátil mu peníze, které za sklenku whisky zaplatil.

„Když jsem mu ukázal výsledky testů, tak se nezlobil. Velmi mi poděkoval za upřímnost našeho hotelu a řekl mi, že jeho celkový zážitek ve Švýcarsku byl dobrý. Když jde o prodej těch nejvzácnějších a nejdražších whisky našim zákazníkům, tak cítíme, že je naší povinností zajistit, aby bylo všechno zcela autentické. I proto jsme se rozhodli vše nechat otestovat a výsledek pro nás byl upřímně velkým šokem,“ dodal manažer hotelu.