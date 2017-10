Je to doopravdy triumfální návrat značky, jejíž pivo, vařené tehdy ještě ve skotském pivovaru, zmizelo z regálů obchodů před 13 lety kvůli slabým prodejům. Na vině bylo podle expertů i to, že se dostávaly do popularity trochu silnější speciály, a klasické ležáky tak musely o zákazníky bojovat více než dříve. Pivo se však po letech vrátilo ke svým bavorským kořenům. Vaří se tak nyní přímo v Německu.

Nový Hofmesiter se nyní vaří přímo u Ebersbergerského lesa na jihu Německa. Jde o zcela odlišné pivo, než se pod touto značkou vyrábělo dříve. Je velmi světlé, méně perlivé a lehčí.

V týmu mají i známé jméno



„Je to velmi jemné a komplexní pivo, které ztělesňuje dokonale uvařený ležák a ukazuje důležitost vysoké kvality vstupních surovin. Jde o lehké, jasné a velmi pitelné pivo, které je velmi dobře vybalancované. Není lehké obrousit rohy, když vaříte pivo tohoto typu, ale povedlo se,” uvedl předseda Beer Writers Guild a porotce Tim Hampson.

Nový tým za značkou Hofmeister, která je nově zaštítěna společností The Hofmeister Brewing Company, čítá spoluzakladatele Richarda Longhursta a Spencera Chamberse, stejně tak jako bývalého ředitele marketingu Coca Coly, kterým je Zoe Howorth.