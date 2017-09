V minulosti se už v soutěži objevila mj. i pálenka z cibule, datlí či exotického ovoce kaki churma, plodu, který roste na stromě s názvem tomel japonský. Mrkvovici z předloňska do soutěže přihlásil Josef Dvořáček z jihomoravských Mikulčic.

„Kvas jsem dělal podobně jako je tomu u ovoce. Očištěné mrkve jsem podrtil a nechal kvasit. Jediné, co jsem musel udělat, bylo přidání kyseliny citrónové, abych upravil Ph, protože mrkev nemá kyseliny z přírody. Bez úpravy by mohly začít nežádoucí kvasné procesy, jako je třeba mléčné kvašení. Do kvasu jsem přidal také zhruba pět procent jeho objemu vody,“ svěřil se Dvořáček.

Letos bylo do soutěže přihlášeno 322 vzorků pálenek z celé ČR, loni jich bylo 270. Většina přihlášených destilátů byla vypálena z tradičních druhů ovoce, jako jsou švestky, jablka, hrušky, višně, meruňky či třešně, nechyběla ani vínovice. „Nejstarší je višňotřešnovice z roku 2000,“ poznamenal Juřica.

Pálenky ve středu hodnotili degustátoři.

FOTO: Vlasta Hradilová, Právo

Degustátoři, kterých bylo přes čtyřicet, vzorky ve středu ochutnávali, čichali k nim a hodnotili je v pavilónu E olomouckého výstaviště Flora. V odborné porotě zasedli mj. zástupci Unie destilatérů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a další odborníci. Hodnotili čistotu vůně a chuti, ovocný charakter a celkovou harmonii nápoje.

„Posuzovat pálenky je docela hodně náročné, zvláště když vzorků, které je třeba ochutnat, je poměrně hodně. Každý vzorek je specifický, musíte v něm hledat to, co tam má být,“ řekl Právu jeden z degustátorů, ředitel olomouckého inspektorátu SZPI Jindřich Smička.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 5. října v rámci doprovodného programu festivalu gastronomie Olima, který se na olomouckém výstavišti uskuteční souběžně s podzimním veletrhem Flora. Návštěvníci budou moci také vzorky ochutnat.