Fuwa, nacházející se mezi městy Alexandrií a Káhirou, bývala v dobách faraónů díky strategické poloze a kvalitní zemědělské půdě významným obchodním centrem. Bohatství tehdy přilákalo i náboženské učení, což mělo za následek budování mešit, kterých je zde nespočet.

Podle místních obyvatel zde kromě obchodování bývalo nedílnou součástí i ruční tkaní koberců. A přestože se ekonomické aktivity postupem času přesunuly do hlavního města, s řemeslem tady nikdy nepřestali. Tkalcovství však postupně začalo upadat. Zejména dostupnost levnějších dovážených koberců měla za následek to, že o koberce vyráběné pomocí více než sto let starých dřevěných tkalcovských stavů upadl zájem.

S řemeslem řada rodin skončila, mladí lidé navíc s vidinou lepšího zaměstnání prchají do větších měst. Třiapadesátiletý Ahmed Abuel Makaram, jenž vyrábí koberce už 33 let a tvrdí, že se řemeslo předává z generace na generaci, je však optimistický.

„Nikdy s tím nepřestaneme, tkaní je naše práce a zároveň k našemu městečku neodmyslitelně patří,“ prozradil.

Pro místní tkalce je nová firma impulsem

Nová společnost s názvem Kiliim má ale vyšší cíle než výrobu tradičních koberců zachránit. Výrobky chce začít prodávat po celém světě. Společnost založili manželé Ibrahim Shams a Noha el Taherová. Nápad vznikl tak, že sháněli koberec do pokoje své dcery. Nabídka na trhu je však neuspokojila, a tak se rozhodli, že si nechají vyrobit koberec na míru, což je dovedlo až k tkalcům z Fuwy.

Spolupráce je nadchla natolik, že se z toho vyklubalo obchodní partnerství. El Taherová je grafická návrhářka a při výrobě lpí na kombinaci starých vzorů s moderní paletou barev. O tom, že se společnosti daří, nevypovídá pouze enormní poptávka po produktech, ale také skutečnost, že ji časopis Interior Design označil za jeden z deseti nejlepších nově vznikajících projektů na Středním východě a severní Africe za rok 2016.

Cena koberců, které lze pořídit i přes internet, se v přepočtu pohybuje od 740 korun za malé kousky až po 4800 korun za ty větší. Pro zdejší tkalce se jedná o nový zdroj výdělku, který je pro ně v dobách ekonomického útlumu záchranou.