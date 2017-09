Majitelé kavárny, manželé Mark a Kat Pointonovi, svorně tvrdí, že žádný člověk ještě nedokázal snídani spořádat sám. Charles Wade-Palmer se o to nedávno pokoušel, ale nezvládl nakonec sníst ani polovinu boxu předtím, než z jedlíkovské výzvy vycouval.

„Viděl jsem nějaké fotky na internetu a vypadalo to velké. Ale ani vzdáleně ne tak velké, jak to působilo, když ten box přede mnou otevřeli. Byl jsem udiven z toho, jak všechno chutnalo dobře do chvíle, než jsem byl opravdu přejedený. Neexistoval způsob, jak bych to mohl dojíst - zejména kvůli tomu množství toastů. Ale snažil jsem se,” uvedl Wade-Palmer.

Kdo to zvládne, tak je „zvíře”



„Je to jednoznačně vysněný start do nového dne po náročné noci, ale musíte si to dát s někým. Ještě jsem nikdy neviděl anglickou snídani v takovémto provedení. Člověk, který by něco takového snědl, by musel být úplné zvíře,” dodal s úsměvem.

Za obří snídani přitom zákazníci nezaplatí tolik, kolik by vás možná napadlo. Kalorická bomba vhodná pro rodinu s jedním dítětem vyjde na 15 liber, tedy nějakých 444 korun.