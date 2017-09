Využívají všechno možné, od součástek starých automobilů, řetězů na kola, vyhozených kusů kovu až po trubky z vodovodního potrubí. Tento zdánlivý odpad pak přetvářejí v něco, co si skoro každý člověk rád vystaví na své zdi doma či v kanceláři. A dvojice navíc svou prací pomáhá čistit město od předmětů, které nemají žádný užitek.

„Nápad spočíval v tom, že jsme chtěli objevit krásu z odhozených věcí kolem nás. Ať už šlo o odpad, staré věci, které leží lidem zbytečně v domech, snažím se znovuobjevovat krásu ve starých věcech, jejichž služba lidem již skončila,” uvedl Yehia s tím, že se lidi snaží také vzdělávat ohledně recyklace věcí.

„Některé z našich předmětů jsou unikátní a mohou být vytvořeny pouze jednou, jiné není těžké vyrobit víckrát. Po městě je vícero různých věcí, které lze využít, třeba kovy ze starých aut,” dodal Mohamed.

Inspirace pro lidi



Výsledné produkty dvojice prý posílá do Káhiry, kde jsou prodávány v různých obchodech po městě. Někteří zákazníci pak dvojici kontaktují s představami toho, co by asi tak chtěli vyrobit, případně jim posílají staré předměty, jejichž krásu by chtěli obnovit předěláním do nějakého designového předmětu.

„Snažím se naší prací dát společnosti vzkaz, že když může odpad pokračovat ve své existenci, tak i člověk, který prošel něčím těžkým ve svém životě, může za vším udělat tlustou čáru a začít od začátku,” dodal Yahia.