Decroix měl jasný cíl - stvořit takové víno, které by Belgičany, vášnivé pivaře, zaujalo. Poté, co jej ochutnali první sommeliéři, má za to, že udeřil hřebíček na hlavičku a jeho nápoj se stane hitem. Kombinace bílého vína a chmele byla však komplikovaný a nákladný proces - sám Decroix nezastírá, že při něm padlo za vlast mnoho litrů Chardonnay.

Dlouhou dobu prováděl experimenty, upravoval kvantitu přidaného chmele a postupně se učil, že i teplota chmele a jeho zralost ve velké míře ovlivňuje výslednou chuť moku. Teprve v dubnu se mu podařilo najít správné složení a postup. Teprve po vyzkoušení 13 druhů chmelu došel ke kombinaci dvou z nich - jeden vybral kvůli aroma, druhý kvůli chuti.

Tisíce lahví naplněny



„Často se cítím jako Don Quixote vinařského světa, ale tentokrát jsem vítězem. Od dubna tu mám experty, kteří ochutnávají mé hoppewijn a jejich komentáře jsou velmi příslibné - opravdu v tento produkt věřím,” tvrdí Decroix, který nechal naplnit zatím 3000 lahví, ale už pracuje na druhé dávce 8000 lahví. Zatím se spokojuje s tím, že dodává do místních restaurací a specializovaných obchodů s alkoholem v Ypres, zvažuje ale stále další možnosti.

Není možná překvapivé, že chmelové víno není prvním zběsilým nápadem belgického vinaře. Před několika lety přišel s bílým vínem ochuceným extraktem z makových semen, který byl velmi populární ve Velké Británii. Zpočátku měl velké množství objednávek, ale brzy se ukázalo, že byl úspěch jen krátkodobý. Po teroristických útocích v Bruselu a brexitové kampani ve Velké Británii objednávky ustaly, a on tak musel začít hledat něco nového. A našel...