Jedná se o podobnou revoluci, jako když ve 30. letech 20. století přišlo švýcarské Nestlé s čokoládovými tyčinkami Milkybar a přidalo ke tmavé a mléčné čokoládě jako třetí druh bílou. Zprávu přinesla agentura Bloomberg.

Kromě neobvyklé tmavě růžové barvy nabízí rubínová čokoláda, jak ji výrobce označuje, prý zcela nový chuťový zážitek, který má být kontrastem mezi výraznou chutí bobulového ovoce, jež je nakyslá a současně sladká, a lahodnou jemností.

Bez barviv

„Chutná tak lehce a ovocně, že si neuvědomíte, že do sebe házíte jeden kousek za druhým. Sníte jí tak mnohem více než ostatních druhů čokolády. Jestli je to dobře, nebo špatně, záleží na úhlu pohledu,“ řekl britskému The Sun Angus Kennedy, expert na čokoládu a editor časopisu Kennedy’s Confection, který je považován za bibli čokoládového průmyslu.

Chuť a barva rubínové čokolády nejsou výsledkem přidaného ovoce nebo barviv, ale dodávají je červené kakaové boby pocházející z Pobřeží slonoviny, Ekvádoru a Brazílie.

Ty svou červenou barvu získávají díky inovativnímu výrobnímu postupu, který je výsledkem třináct let trvajícího výzkumu, na němž se podíleli i vědci z Jacob University v německých Brémách.

Zaujala i v Číně

Společnost testovala produkt ve Velké Británii, USA, Číně a Japonsku prostřednictvím nezávislého výzkumu spotřebitelů prováděného společnostmi Haystack a Ipsos. Jeho výsledky naznačují, že by se mohla stát hitem nejen mezi čokoholiky.

„V klíčových zemích, kde jsme testovali, jsme měli velmi dobrou odezvu, ale také jsme měli velmi dobrou reakci v Číně, což je pro čokoládu zcela neobvyklé,“ řekl agentuře Bloomberg generální ředitel společnosti Barry Callebaut Antoine de SaintAffrique s tím, že růžová barva je na čínském trhu považována za atraktivní. Možná i proto si firma pro představení čokoládové novinky vybrala právě čínskou Šanghaj.

Podle odborníků bude nicméně trvat minimálně rok, než se rubínová čokoláda dostane ke spotřebitelům. Barry Callebaut totiž svou čokoládu neprodává přímo spotřebitelům, ale své produkty dodává globálním výrobcům čokolády. Ti rozhodnou, zda se rubínová čokoláda skutečně prosadí.