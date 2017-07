Cena typického nákupního koše obsahujícího potraviny na snídani pro celou rodinu by se mohla navýšit o téměř 13 procent z 23,59 liber (asi 692 korun) na 26,61 liber (asi 781 korun), uvádí společnost KPMG.

Účetní firma varuje, že domácnosti budou čelit nárůstu cen za dovezené klasické snídaňové potraviny, jako je olivový olej, slanina a pomerančový džus. Uvádí, že se tak stane v případě, když Británie opustí EU bez dohody a nesplní celní předpisy Světové obchodní organizace WTO (World Trade Organisation).

Odhaduje se, že litr pomerančového džusu by se zdražil z 0,79 libry (v korunách 23,20) na 0,93 libry (27,30), 300 gramů dánské slaniny by místo 2 liber (58,70) vyšlo na 2,18 libry (asi 64 korun) a litr italského olivového oleje by po zdražení stál 4,68 libry (137,40) namísto původní ceny 3,60 libry (105,70).

Máslo by bylo o čtvrtinu dražší



Cena za 500 gramů francouzského másla by se dokonce navýšila o čtvrtinu na 4,08 libry (asi 119,80 v českých korunách). Máslo je přitom už nyní velmi drahé, jeho cena za poslední rok stoupla až o 20 %, protože se zemědělci a mlékárny snaží čelit poptávce.

Rozpočty Britů jsou nyní pod rostoucím tlakem, neboť odhlasování brexitu v loňském roce způsobilo prudký pokles libry. Následkem je zvýšení cen importovaných potravin ze zahraničí a velké zdražení zahraničních dovolených.

Hodnota libry je momentálně proti dolaru o 13 procent nižší než v den referenda.