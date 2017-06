Sedmačtyřicetiletý moderátor seděl za volantem elektrického speciálu a ze zatím nezjištěných důvodů havaroval. Při převozu do nemocnice byl při vědomí a hovořil se záchranáři. Prohlídka v nemocnici ukázala, že Hammond má zlomenou nohu. Vůz při nehodě zcela shořel.

Oblíbený průvodce motoristickými pořady vyvázl před deseti lety z mnohem nebezpečnější situace, když závodnímu vozu, v němž seděl, praskla pneumatika v rychlosti 463 kilometrů za hodinu. Hammond utrpěl vážná zranění mozku a v nemocnici strávil pět týdnů. Po zotavení se vrátil k natáčení dalších dílů pořadu Top Gear.

Richard Hammond was involved in a serious crash, but very fortunately suffered no serious injury. pic.twitter.com/4Oib32IJvj