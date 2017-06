Oregonská legalizace marihuany pro rekreační užití před dvěma lety vytvořila prostor pro ty, kteří chtějí trochu experimentovat. A kde jinde by to také měli zkoušet, než v regionu, který přiléhá ke kalifornskému „Smaragdovému trojúhelníku”. Ten je známým centrem venkovní kultivace marihuany. Rekreační marihuana však nemůže být v Kalifornii prodávána až do příštího roku. Jenže o nějaký ten kilometr severněji za hranicí Oregonu je situace už o poznání jiná.

Nejeden vinař v Oregonu experimentuje s pěstováním marihuany ve snaze zvýšit líbivost svých vín mezi mladými konzumenty a najít mezeru na trhu. Důvod je v USA jednoznačný - starší generace pijí méně vína a z ekonomického hlediska je skupina mileniálů, tedy těch narozených od 80. let do počátku 21. století nejlukrativnější skupinou.

A podle Barbary Steeleové, která se svým manželem provozuje na oregonském venkově v Jacksonville vinařství Cowhorn Vineyard & Garden, byli v roce 2016 mladší lidé nejlukrativnější skupinou nejen co do množství, ale i celkovou utracenou sumou. „Chtějí zkoušet kombinovaný zážitek z vína a marihuany,” tvrdí.

Nový druh turistiky



V roce 2016 Steeleovi pěstovali na svých pozemcích 30 rostlin marihuany pro lékařské účely, ale letos je toto číslo již dvojnásobné. A jejich marihuana by měla nést stejnou značku jako jejich víno. I jejich letošní úroda bude směřovat na lékařské účely, ale Steeleovi samozřejmě sledují, že se formuje i trh lačnící po kvalitní marihuaně pro lékařské účely.

Podle Barbary je složité zjistit, jak velké procento konzumentů vín zajímá i marihuana, ale tvrdí, že jde rozhodně o zajímavé téma, které je nyní velmi módní. Někteří vinaři tak nahrazují části svých vinic rostlinami marihuany. Jiní mluví rovnou a novém odvětví turismu - výlety za víny a marihuanou, kdy luxusní mikrobusy přivezou turisty na vinice, aby ochutnali vína. Posléze se přesunou na marihuanové farmy, aby mohli vidět, jak se rostliny pěstují a připravují k prodeji.