Pokud vás jako první napadnou sklepy plné od podlahy až po strop zaprášených lahví vína, tak nemíříte špatně. Je to stálice, vždyť víno má i vinný index mapující globální vývoj cen.

Něco podobného se ale začíná prosazovat i u whisky, která je v rámci investování mezi destiláty jednoznačným premiantem. I u ní vznikl přehled sledující ceny, konkrétně sleduje balíčky vybraných cenných whisky.

Web Financial Times připomíná, že na aukcích se whisky začala samostatně nabízet před 17 lety, kdy začal výrazně růst zájem o tento „tekutý poklad“ jakožto o investiční předmět. Dnes už vzácné lahve běžně draží i prestižní aukční domy, stejně tak existuje několik online zprostředkovatelů.

Boj o lahve



Koupit už cennou (to znamená také drahou) lahev a pak doufat, že s vytrvale rostoucím zájmem o whisky bude nadále stoupat i cena daného kusu, je jedna z možností, jak se pustit do investování do whisky. Samozřejmě ale lze začít i u běžně dostupných produktů a dosáhnout zhodnocení i za poměrně krátkou dobu. Pokud si ale představujete, že si ze supermarketu odnesete lahev s kráčejícím panáčkem na černé etiketě a za pár let vyděláte balík, tak jste na omylu.

U investování do whisky je stejně jako v ostatních oborech potřeba mít alespoň základní znalosti a samozřejmě také štěstí. Základním vodítkem ale můžou být limitované edice, které kvůli omezené nabídce pochopitelně patří mezi žádané zboží a často se o ně vede tuhý boj.

Aktuálně se mají na pozoru fanoušci palírny Ardbeg, která tuto sobotu slaví tradiční Ardbeg Day a při té příležitosti nabídne novou limitovanou edici whisky. Letos ji pojmenovala jako Kelpie, což je podle legend netvor žijící v mořských hlubinách. Kromě sudů po bourbonu destilérka při jejím zrání použila i panenské sudy z dubů z ruského Adygejska, takže se nedá moc odhadnout, jak bude zlatavý destilát chutnat.

I přesto je ale jasné, že z pultů zmizí rychlostí blesku. Vždyť do České republiky se letos podle informací od distributora dostalo pouhých 66 lahví. Kdo zaváhá a nestihne nakoupit včas, bude si muset připlatit. Dopředu se samozřejmě nedá odhadnout, jak moc cena poroste, jistá vodítka tu však jsou.

„Kelpie Committee Release, což je speciální plnění, které bylo v březnu dostupné jen v palírně Ardbeg a pro členy klubu, se dnes dá sehnat za minimálně dvojnásobek původní ceny, a to ještě musíte mít štěstí,“ popisuje prudký růst ceny odborník na whisky Zdeněk Kortiš z olomouckého baru Black Stuff, který je v ČR jedinou Ardbeg Embassy a zmíněnou limitovanou edici bude mít pochopitelně v nabídce.

Drahé prázdné lahve



A pro rychlý cenový vzestup nemusíme vlastně chodit až do Skotska, stačí si vzpomenout na konec loňského roku, kdy se dostaly do prodeje dvě limitované edice české whisky Gold Cock, jedna v počtu 348 kusů a druhá 696 kusů. Prodávat se začalo na nějakých 1300 korunách, ale poté, co lidé začali lahve rychle vykupovat, se cena zvýšila napřed na tři a pak i pět tisíc, za které si whisky stále našla své kupce. Najít se dají poslední dva kusy, každý za necelých deset tisíc korun, ale to už lze považovat spíše za reklamu.

Mimochodem, rostoucí zájem o whisky vede i k tomu, že lze narazit i na aukce prázdných lahví. Ano, správně. Prázdných lahví. Zdeněk Kortiš vzpomíná třeba na loňskou limitovanou edici k Ardbeg Day, jejíž prázdná lahev s krabicí se prodávala na internetových aukcích za částky kolem 30 eur, tedy asi 800 korun. A pro nejkřiklavější případ si musíme odskočit od whisky k bourbonu, konkrétně ke kultovnímu Pappy Van Winkle’s Family Reserve, který je často označován za jeden z nejlepších bourbonů na světě, pokud ne za ten vůbec nejlepší.

„Za prázdnou lahev Family Reserve se platí běžně přes 100 dolarů (2500 korun – pozn. redakce) a zaznamenány byly i vyšší nabídky. O plné se nemusíme ani bavit, tam to jde do desetitisíců, a stejně ji kvůli obrovskému zájmu nemusíte sehnat,“ říká Tomáš Toka z pražského Bourbon Baru.

Za zmíněných 800 korun za prázdnou lahev už seženete základní single malt whisky a za 2500 korun zase lahve, které můžou být zajímavou investicí. Přesto si prázdné lahve své kupce najdou, ať už jsou úmysly zákazníků jakékoliv.

Zaniklé palírny vedou



Jak už bylo uvedeno, trend zvyšujícího se investování do whisky a dalších destilátů je záležitostí posledních let. A prosadil se i v České republice – v centru Prahy se nedávno otevřel kamenný obchod zaměřující se na investiční alkohol a na trhu jsou i další hráči.

„V České republice jsme ve srovnání například s Německem nebo Spojeným královstvím teprve na počátku, ale i přesto očekáváme v desetiletém horizontu růst trhu s investičními destiláty a víny v ČR na úrovni 5 až 10 procent,“ řekl Radovan Blažek, jehož společnost se kromě obchodu s klasickým alkoholem začala zabývat právě i investičními lahvemi.

Smysl to očividně má, svého majitele už našla třeba Glenmorangie Pride, což je „lahvinka“ bratru za 150 tisíc korun. Kromě fanoušků whisky, kteří mají „hon na lahve“ jako zábavu, a drobných investorů je totiž alkohol zajímavý i pro movité zájemce, kteří chtějí více diverzifikovat své portfolio a zajímá je také větší výnos.

„Já sám jsem zakoupil pár lahví jako investici, jako příklad uvedu třeba Glenfiddich 40 years old, který jsem předloni pořídil za zhruba 40 tisíc korun. Dnes se cena lahve pohybuje kolem 70 tisíc,“ uvedl Zdeněk Kortiš, že i u drahých lahví lze dosáhnout prudkého růstu.

Šampionem v solidním a stálém růstu se zdají být plnění z již neexistujících palíren, jako jsou třeba Brora, Port Ellen nebo Glen Albyn. „Tam lahve stoupají na hodnotě klidně i o 15 až 20 procent ročně,“ dodává Kortiš.

Na investici si můžete sáhnout



Jak Kortiš, tak Blažek, ale i další odborníci čekají, že o investování do alkoholu bude i nadále větší a větší zájem. Pomáhá zde totiž stejně jako například u automobilových veteránů, umění nebo hodinek emocionální rovina. Kupci si totiž na své investice mohou sáhnout, mohou se jimi pochlubit a případně je i spotřebovat, když na to přijde.

„Je jednodušší ukázat sklep s lahvemi vynikající kvality a hodnoty než třeba rozšíření výroby své fabriky nebo realitní investice v podobě pozemků. Tyto věci se navíc obvykle nesdělují. A především pokud výnos z této investice nebudete potřebovat, můžete lahev nebo lahve vypít a užít si výjimečný zážitek,“ dodává Radovan Blažek s tím, že to třeba u znehodnocené nebo krachující firmy rozhodně není možné.