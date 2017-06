Špičková pizza uvnitř věznice? Chicagská věznice je gastronomickým přeludem

Vězení Cook County Jail v americkém Chicagu vypadá na první pohled zvenku stejně jako všechny ostatní věznice po celém světě. Za jeho branami však funguje projekt, který by tomuto zařízení mohly věznice z celého světa jen závidět. Skupina vězňů pod střední ostrahou zde totiž vytváří skutečně výtečnou pizzu, která by podle mnohých lehce zastínila to, co vzniká ve většině běžných restaurací.