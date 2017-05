„Už si připadám jako sportovec, skoro, je to smutný,“ říká se smíchem nejlepší český skateboardista Maxim Habanec. Na skatu jezdí zhruba dvě hodiny denně šestkrát v týdnu a pravidelně navštěvuje posilovnu. Hlídat si musí také jídelníček.

Poprvé se na prkno postavil v pěti letech a od té doby jezdí. S prvními úspěchy přišli také první sponzoři.

Max si na natáčení s Novinky.cz musel připravit nový skate - den před tím mu totiž jeden shořel, když zkoušeli jezdit po hořícím zábradlí.

FOTO: Novinky

„Říkal jsem si, že je to hezký, že dostávám zadarmo věci a tak dále. Najednou jsem se tím živil, říkal jsem si, že mi to vydrží třeba do dvaceti. Dneska je mi 25 let a furt se tím tak nějak pořád živím. Bylo to takový přirozený celý,“ popisuje svoje začátky Max.

Co se talentu týče, podle Maxe nic takového neexistuje. Překážkou na cestě k profesionální kariéře může být pouze nedostatek vytrvalosti a píle posunout to dál.

Pilný student



„Já jsem to začal brát vážně docela brzo a vždycky jsem se snažil posouvat dál. Nikdy jsem neměl žádnej moment, kdy bych se na to chtěl vykašlat. A taky to, že mě to tak bavilo. Ta zábava je asi základ k tomu, aby to člověku mohlo jít,“ dodává.

Nejradši jezdí Max po zábradlí ze schodů.

FOTO: Novinky

I přes to, že je to náš nejlepší český skateboardista, není to jediná věc, které se Max věnuje. Studuje na vysoké škole prezenční studium a věnuje se také natáčení, které kombinuje se skateboardingem.

„Minulý rok jsme vydali náš první film Skate of Mind, který jsme natáčeli převážně v Asii, tak to je zase takový můj produkční úspěch,“ uvádí.

Skateboardingu se věnuje už dvacet let.

FOTO: Novinky

Každopádně skateboardingová sezóna je tu a tam nyní míří Maxovo soustředění. V nejbližší době ho čeká v Paříži první zastávka World Cupu a pak, jak sám říká, je každý týden něco. Na konci června budou závody v Berouně a týden na to v Praze na Štvanici.