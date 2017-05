Postava ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše štěpí českou společnost. Skoro polovina lidí (48,4 procenta) by si ho po volbách nepřála vidět v křesle premiéra. Ukázal to exkluzivní průzkum, který pro Právo připravila agentura Kantar... Celý článek Babiše by za premiéra bralo 40 procent lidí, tvrdí průzkum»