Ulice a domy Bachdídy jsou zatím převážně prázdné, obydlí se opětovně plní jen velmi pomalu. Funguje zde ovšem už jeden obchod - takový, který byste tu asi úplně nečekali - s alkoholem. Steven Ibrahim, který jej provozuje, říká, že u něj nakupují běžní lidé, vojáci i členové místní křesťanské milice, která město chrání.

Ibrahimův obchod je aktuálně jedním ze čtyř podniků, které jsou v tomto velkém městě otevřené. Jako jediný z obchodů drží licenci na prodej alkoholu. Nikdo jiný jej mezi Mosulem a kurdským Irbílem prodávat nesmí. Ze zbylých tří podniků dva prodávají kebab a poslední je jediným tradičním obchůdkem s potravinami ve městě.

Uživí se



Prodavač popisoval, jak jej válka z města odvála do nedalekého Irbílu, odkud nakonec zamířil do Bagdádu za prací. Teprve nyní se mohl opět vrátit zpět do Bachdídy, aby zde znovuotevřel rodinný podnik. Navenek vypadá jeho podnikání jako odsouzené k záhubě - obchod se nachází na opuštěné ulici ve vybombardovaném městě, kde žije aktuálně jen velmi málo lidí.

Lidé ale chodí, kupují si pivo, ouzo či whisky. Za dob nadvlády Islámského státu něco nemyslitelného. Sami zákazníci říkají, že toto je jeden z prvních kroků k obnově města a návratu života ve městě do normálu.

„Toto není jen obchod s alkoholem. Lidé si sem chodí odpočinout a pobavit se. Bez jakýchkoliv problémů, to je na tom to nejkrásnější. Alkohol je důležitý, protože pro Iráčany je důležité, aby mohli dělat to, co chtějí a mohli se bavit, jak chtějí,” uvedl Ahmed Mahmúd.