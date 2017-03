Pokud tahle nabídka udeřila na vaši strunu, věřte, že budete muset sáhnout docela hluboko do kapsy. Za špičkově zrekonstruovaný historický kousek, který létal vzduchem za dob studené války a bojoval u Falkland, budete muset zaplatit minimálně šestimístnou částku v librách. Bývalá pýcha Královského letectva Velké Británie ale nemusí jen tak stát ve vašem hangáru a chytat prach.

„Tento Harriet Jump Jet je vynikajícím kandidátem na návrat do letového programu. Pokud se ho majitel rozhodne vyzkoušet i v praxi, bude to ale muset podniknout na své vlastní nebezpečí,“ říká Chris Wilson, jednatel firmy Jet Art Aviation, která letoun zrekonstruovala. „Dle právních předpisů prodáváme pouze bývalé vojenské letouny pro muzejní a výstavní účely, ale zrovna tento jeden je opravdu v perfektním stavu.“

Pýcha britského letectva

Hawker Harriet GR3, který je společností na prodej, je z roku 1976 a podle Chrise Wilsona to byla zatím nejzajímavější a také nejnáročnější rekonstrukce, do které se kdy firma pustila. Letadlo naposledy vzlétlo roku 1990 a nalétalo přes tři tisíce hodin. Společnost pak letoun zakoupila v roce 2014 poté, co jednu dekádu stál u kasáren kadetů letectva v Londýně. Na jeho rekonstrukci se pracovalo celých 18 měsíců. Samozřejmě všechny zbraně jsou z něj dávno odstraněny.

Harriet opravdu dokáže vzlétnout, jeho motor Rolls Royce Pegasus testovali experti z Jer Art Aviation už v průběhu minulého roku. Možná by si tak mohl nový majitel letounu sám vyzkoušet jednu z jeho zásadních vlastností, pro které byl Harriet Jet Jump ve své době tak slavný, tedy vertikální start i přistání. Musel by to v tom případě ale být velmi zkušený pilot.

„Ideální kupec by byl člověk, který by se o Harriet Jet uměl postarat a pokračoval by v práci, kterou jsme mu věnovali i my,“ doufá Wilson. „Měl by být skladován v hangáru. Hlavně potřebuje dobrého majitele, který se nebude jen chlubit tím, že si dokázal koupit bojový letoun, ale bude i zodpovědný a nezapomene o něj pečovat.“