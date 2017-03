Rodák z Dublinu se nechal pohřbít ve speciálně upravené rakvi na tři dny. V rakvi má mimo přívodu vzduchu vše, co potřebuje na komunikaci s lidmi po sociálních sítích. V uplynulém roce prý zemřelo mnoho drogově závislých, které znal a toto je podle něj cesta, jak zkusit vyburcovat ty, kteří mají ještě šanci na záchranu, aby se svým životem něco udělali. Neudělal to navíc poprvé. Podobně se nechal pohřbít už v loňském roce.

Edwards je už více než 20 let čistý. Za jeho prozřením stojí podle jeho slov „neskutečné setkání s Bohem před 27 lety”. Od té doby už pomohl otevřít mnoho odvykacích center a ubytování pro bezdomovce. Sám v době své drogové závislosti přišel o více než 20 přátel v důsledku jejich závislostí a sebevražd. Nyní po dobu tří dnů šířil poselství naděje z rakve uložené v zemi na pozemku kostela Willowfield v severoirském Belfastu.

Děsivý pocit



Přijímal hovory, textové zprávy a e-maily od veřejnosti, zejména pak od těch, kteří hledají pomoc a nevědí, co se svým životem.

Obdobný kousek předvedl už v loňském roce.

FOTO: Profimedia.cz

„Mým plánem bylo mluvit s nimi z hrobu dříve, než se do něj dostanou oni sami a dát jim nějakou naději,” uvedl Edwards, který dodal, že ač není klaustrofobik, tak měl z pohřbení pod zemí jisté obavy: „Když se nad vámi zaklapne víko, jste pod zemí a slyšíte, jak dopadá hlína na vršek rakve, je to děsivé.”

Jídlo a pití přes trubky



Speciálně upravená dřevěná rakev je rozměrnější než standardní rakev. Je to s trochou nadsázky takový miniaturní podzemní příbytek. Na délku má 2,5 metru, na výšku asi 110 centimetrů a na šířku o nějakých 10 centimetrů více. Je v ní i speciální cestovní toaleta a přístup ke vzduchu. Jídlo a pití je do rakve dopravováno trubkovým systémem.

Jak jsme již zmiňovali, není to poprvé, co se Edwards nechal pohřbít. Premiéru měl loni v anglickém Halifaxu. Jak sám říká, ke smrti měl už několikrát blízko. Byl sexuálně zneužívaný, trpěl mentální poruchou, byl bezdomovcem, drogově závislým a několikrát se předávkoval. Prošel transplantací jater poté, co si ze špinavé jehly přivodil žloutenku typu C a již dvakrát porazil rakovinu.

Přiznává, že pohřbívání do země je jen snaha upoutat pozornost, avšak činí tak ve snaze, aby oslovil co nejvíce lidí se svým poselstvím.