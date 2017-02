Na přehlídce nechybělo ani dioráma letitého fandy modelářství a spoluorganizátora akce Karla Weymanna mladšího. Ten se tentokrát inspiroval operací americké armády „Vyhledej a znič“, která byla realizována v šedesátých letech během války ve Vietnamu.

„Dioráma je v měřítku 1:35. Pracoval jsem na něm po večerech, když jsem přišel z práce. Výroba mi trvala zhruba dva měsíce, což jsou desítky hodin času,“ popsal Právu Weymann s tím, že zatímco chatka je domácí produkce, figurky vojáků nebo slepice musel zakoupit.

Přestože se ve Stodu sešlo přes dvě stě modelářů, počet lidí, kteří se tomuto koníčku věnují, podle Weymanna neustále klesá. „Já jsem s tím začal už na základní škole, přivedl mě k tomu táta. Dnešní děti už to ale tolik netáhne. Celkově to upadá,“ doplnil. Nejdůležitějšími předpoklady k modelářství jsou prý trpělivost a dobré nervy. „Taky pro to doma musíte mít prostor a chce to i trpělivou manželku,“ sdělil Weymann.

Letos už 28. ročník Kitfestu v sobotu navštívily stovky lidí. Kromě vystavovatelů se do Stodu sjeli i prodejci nebo sběratelé, kteří uspořádali burzu.