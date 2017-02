Superstar bojových sportů MMA měla za úkol zasahovat různé objekty co největší rychlostí a úspěšný sportovní a portrétní fotograf Tom Miles se staral mimo osvícení a výběru prostředí samozřejmě o to, aby se mu podařilo co nejlépe tyto okamžiky zachytit.

Tom Duquesnoy ničí ledovou desku.

FOTO: Tom Miles

„Sportovní fotografové se neustále pokoušejí zachytit okamžiky trvající zlomky sekund – bez ohledu na to, jestli fotografují sportovce právě protínajícího cílovou čáru nebo zasazujícího vítězný úder v ringu. Tuto každodenní výzvu, které fotografové čelí, jsme posunuli do extrému,” uvedl Tom Miles.

Pro bojovníka MMA není dýně žádným soupeřem.

FOTO: Tom Miles

Série snímků zachycují, jak Tom Duquesnoy svým stylem nakopává, proráží, trhá a rozbíjí za nízké hladiny osvětlení vybrané potraviny. Miles se rozhodl snímky fotit v sérii na expoziční čas 1/250 sekundy, přičemž fotoaparát Nikon D500 mu umožnil zachytit přibližně deset snímků za sekundu. Během samotného focení pak vystřídal celkem šest různých objektivů.

Úder kolenem má v MMA neskutečnou sílu. Představte si, že by bylo na místě melounu vaše stehno...

FOTO: Tom Miles

„Ve Francii říkáme, že se svým jídlem by si člověk neměl zahrávat, ale při této akci jsem udělal výjimku. Pro lidi sledující MMA může být obtížné ocenit, jak tvrdě a rychle mohou bojovníci udeřit, ale tato akce pomohla dostat mou sílu, hbitost a přesnost do správných souvislostí,“ pochvaloval si focení světový šampión MMA Duquesnoy.