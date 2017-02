Kasete Skeen sní o tom, že by se příští rok na zimní olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu postavil největším esům světového lyžování a byl by jim opravdovým konkurentem. Jenže vše chce svůj čas a on musí nejdříve prokázat, že skutečně má na to stanout po jejich boku.

Není tak divu, že bude Skeen jedním z nejostřeji sledovaných účastníků nadcházejícího mistrovství světa ve švýcarském Svatém Mořici, kde se postaví na start obřího slalomu. Ruku na srdce: úspěchem bude, pokud dojede a neskončí úplně poslední. Kdo ví, třeba máme zaděláno na nový hollywoodský snímek - vždyť kdo by neviděl filmy Kokosy na Sněhu či Orel Eddie?

„Poprvé jsem lyžoval, když mi bylo 12 let. Od té doby uběhlo spoustu let, než mě moje přítelkyně přemluvila, ať s ní jedu lyžovat do Švédska. Já se do tohoto sportu zamiloval a tajně si přál, abych se mu mohl více věnovat,” uvedl hudebník Kasete Skeen, který se v uplynulých letech živil prací pro divadelní společnost v Londýně.

Neměl příkladnou životosprávu



Není od věci říci si v tuto chvíli i něco o jeho životě. Jako občan Tongy má předpoklady pro lyžování takřka nulové. Nejvyšší bod země, stratovulkán Kao, dosahuje výšky 1030 metrů a rozhodně se na něm nelyžuje. Jak asi také? A co se týče Kaseteho životosprávy, také to není žádná hitparáda. Ještě před šesti měsíci hodně kouřil, rád si dopřál skleničku a měl nadváhu.

Skeen trénuje opravdu poctivě. Křest ohněm - závod ve Svatém Mořici - má před sebou...

FOTO: archiv Kasete Skeena

Jenže Kasete byl ve správnou chvíli na správném místě, aby si ho Hermann Aigner, bývalý trenér italské či japonské lyžařské reprezentace, vybral do svého týmu. A navíc, ač je absolutním outsiderem, tak už v tuto chvíli má sponzora, kterého mu může většina lyžařů závidět, jihotyrolskou lyžařskou značku celebrit VIST. Ta jej obléká od hlavy až k patě, či chcete-li - od helmy až k lyžím.

Sponzor: Čeká ho dlouhá cesta, ale věřím mu



„Kasete je neskutečný bojovník, je velmi trpělivý, slušný a bere to naprosto vážně. V práci dal výpověď, každý den podstupuje několikafázové tréninky, výrazně zhubl. Prostě si jde za svým snem a je pozitivním příkladem pro všechny. Nyní začne pomalu závodit a sbírat FIS body v menších závodech. Nebude to mít jednoduché. Čeká ho dlouhá cesta, ale já mu věřím,” uvedl zakladatel sponzorské značky Elmar Stimpfl.

„Chci inspirovat další lidi, aby věřili, že všechno je v životě možné. Chci být také dobrým příkladem pro Tonžany, kteří trpí nadváhou a špatnými stravovacími návyky. Až nyní jsem se naučil, jak se o sebe starat. Udělám vše proto, abych se zlepšoval a lyžoval, jak to nejlépe půjde,” říká netradiční milovník hor a sněhu.

Pokud by se mu dařilo, tak může nastat úsměvná situace a pod vlajkou Tongy se může na zimních olympijských hrách v Pchjongjangu sejít i více lyžařů. Tonžského krále totiž v roce 2014 inspiroval sáňkař Fuahea Semi, který se probojoval pod pět kruhů jako sáňkař. Král neváhal a na ostrově založil lyžařskou federaci.

V létě nesl vlajku, v zimě chce znovu



A to nejlepší na závěr - pamatujete na tonžského olympionika, který na posledních letních olympijských hrách v Rio de Janeiru nesl vlajku v tradičním ostrovním úboru do půl těla nahý a potřený kokosovým olejem? Tak tento sportovec a idol mnoha žen, taekwondista Pita Taufatofua, chce do Pchjongjangu také. Svou zemi chce tentokrát reprezentovat jako běžec na lyžích.

Tonžský sportovec Pita Taufatofua s vlajkou své země na olympijských hrách v Rio de Janeiru.

FOTO: Profimedia.cz

Taufatofua je na tom však s přípravami zatím ještě výrazně hůře než jeho krajan Skeen. Připouští, že na lyžích ve svém životě zatím strávil jen asi čtyři minuty, během nichž točil úsměvný klip pro internetový kanál Olympic Channel. A ač by si na to nikdo asi jmění nevsadil, třeba se alespoň jeden z dvojice Skeen-Taufatofua stane největším překvapením v Pchjongčchangu. Vždyť na olympiádě je přece možné skoro všechno...