Dva španělští farmáři Eduardo Sousa a Diego Labourdette se už léta živí živočišnou produkcí. Ke zvířatům se však snaží mít jiný přístup než naprostá většina ostatních producentů. Věří, že se jim podařilo najít vhodný postup pro dlouhodobě udržitelnou tvorbu etických foie gras. Našli cestu, jak foie gras produkovat, aniž by museli husy násilně překrmovat.

Sousa a Labourdette na farmičce o výměře necelých pět tisíc metrů čtverečních nedaleko městečka Pallares sázejí na lokální přírodní zdroje. A v krajině bohaté na olivy, fíky či žaludy to není zas až tak složité. Divoké husy se v tomto regionu během migrace na jih pravidelně zastavují. Právě výše zmíněnými surovinami se zásobují na svůj dlouhý let.

Některé husy do Afriky neodletí



„Divoké husy stráví léto obvykle v Dánsku, Švédsku, Norsku, na severu Německa a v některých částech Ruska a Ukrajiny. Poté vždy na podzim odlétají do Afriky. Tady ve Španělsku se po cestě zastavují, aby se nakrmily a získaly energii pro dlouhý let. Mnoho z nich zde však najde tak vhodné podmínky pro život, že nakonec do Afriky neodletí,” uvedl Labourdette pro NPR.

Ve Španělsku jdou na foie gras jinak – lidsky.

Každý říjen, na konci období, kdy se husy samy přejídají, pracovníci společnosti Sousa & Labourdette odchytí a usmrtí přibližně 1600 těchto hus. Nejdříve je ochromí silným světlem, které na ně má paralyzující účinek. Poté se o jejich osud rychle postarají pracovníci pomocí nože.

Ve Francii produkují 19 300 tun za rok



„Všechno proběhne velmi rychle a netrpí,” uvedl Sousa s tím, že právě jejich játra jsou použita na speciální značku foie gras.

Právě proto, že nejsou husy zabíjeny v průběhu celého roku, je nová edice vpuštěna na trh vždy pouze jednou do roka. Lahvička o čistém obsahu vážícím 180 gramů obsahující tato játra vcelku však vyjde na 165 eur, tedy na zhruba 4500 korun.

Není to jistě pochoutka pro každého, ale jde o jistou alternativu k masové produkci jinde v Evropě. Jen ve Francii, domovině této delikatesy, vzniklo za rok 2014 neskutečných 19 300 tun foie gras.