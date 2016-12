Baccarat je hra spojována s lidmi z lepší společnosti hrajícími o velké peníze. To všechno Phil Ivey rozhodně splňuje. Navíc jeho vítězná návštěva kasina nebyla jediná. Kasino Borgata navštívil v období od dubna do října 2012 ještě třikrát. Jeho celkové výhry z jeho návštěv se nasčítaly na více než 9,6 miliónu dolarů (bezmála čtvrt miliardy korun).

Vše má ale jednu drobnou vadu. Na rozdíl třeba od pokeru je baccarat hraný v kasinech podobně jako ostatní kasinové hry záležitostí štěstí a nikoliv schopností a herního umění. Něco tedy nehrálo. Celková výhra 9,6 miliónu dolarů byla co do standardní hry nikoliv jen nepravděpodobná – byla přímo nereálná. Taková suma se „náhodně“ v této hře prostě vyhrát nedá. Pravděpodobnost činí nula nula nic.

Kasino Borgata se začalo s Iveym soudit – tvrdilo, že hráč získal peníze podvodně. Jenže jak? Bylo jasné, že Ivey musí mít nějaký neskutečně důmyslný systém, který všem uniká. A také že měl. Navíc, když byl odhalen, tak se nedalo říci, že jde jednoznačně o podvádění. A to byl i názor soudce Noela Hillmana, který sepsal svůj názor v pondělí.

Úvod do baccaratu a péče o hráče



Těm, kteří se nikdy neposadili u baccaratového stolu, se mohou pravidla zdát složitá. Vše, co potřebujete vědět pro pochopení Iveyho systému, je však to, že cílem hry je, aby součet vašich dvou karet byl co nejblíže devíti. Blíže než tomu je u karet krupiéra.

Karty mají svou hodnotu, esa a obrázkové karty mají pak hodnotu 0. Pokud je součet vašich karet dvouciferný, počítá se jen druhá číslice. Pokud je součet dvou karet nižší než pět, hráči je automaticky rozdána třetí karta. Požádat o ni jen tak však jako při blackjacku nemůže. Existují samozřejmě různé varianty baccaratu – hráči mohou sázet na něčí výhru případně sázet přímo proti sobě.

Baccarat je populární zejména v Asii.

FOTO: Profimedia.cz

Ale teď už zpět k Iveymu. Kasina se umí o movité hráče velmi dobře starat ve snaze, aby si je udržela a hráli u nich dále. Splní jim často vše, co jim na očích vidí. A to dokázal Ivey využít ve svůj prospěch.

Během každé z Iveyho návštěv kasino Borgata přijalo jeho pět totožných podmínek. Ivey požadoval následující: hrát v soukromé místnosti, dealer musel ovládat standardní čínštinu, hrát se muselo s osmi balíčky nachových karet Gemaco Borgata rozmíchanými automatickými míchači a Ivey měl povoleného jednoho hosta u stolu - Yin Sun Chengovou - další zajímavou osobnost z hráčského světa.

Génius se speciální motivací



Sunová je svým způsobem tak trochu génius. Podle magazínu New York Times strávila stovky hodin tím, že se učila nazpaměť titěrné nedostatky tohoto typu hracích karet. Podle všeho totiž existovaly na zadní straně miniaturní odlišnosti o velikosti menší než jeden milimetr, podle kterých bylo možné u některých karet rozeznat, jakou hodnotu jejich čelní strana má.

Abychom však ze ženy nedělali zázračnější stvoření, než si zaslouží, není to žádný andílek. Podle amerického magazínu totiž dokázala prošustrovat v přepočtu neskutečnou půlmiliardu korun, kterou zdědila po svém otci. A nějaký čas následně strávila ve vězení kvůli tomu, že nebyla schopná kasinu MGM zaplatit dluh, který si u něj vytvořila.

Phil Ivey s Yin Sun Chengovou u slyšení soudu v roce 2014

FOTO: Profimedia.cz

A právě pobyt za mřížemi Chengovou otřásl. Zhubla přes deset kilogramů a stráže jí nedovolili nosit vlastní spodní prádlo. Z vězení se dostala, až když příbuzný přiletěl se sto tisíci dolary pro kasino. Tehdy se zapřísáhla, že peníze od kasina získá zpět. A kde je motivace, tam obvykle nechybí také výsledky.

Hra plná pověrčivosti



Chengová si od kasina zakoupila hrací karty jako suvenýr – naprostá většina kasin v Las Vegas dělá to samé – ve „městě hříchu“ jsou karty dokonce nejoblíbenější suvenýr vůbec. Tyto karty jsou zcela totožné jako ty, se kterými se hraje v kasinu. Žena zjistila, že vzor na zadní straně karet má být symetrický, avšak není tomu tak zcela perfektně. Vytrénovala si schopnost rozeznat odchylky podél pravého a levého okraje o velikosti menší než milimetr.

Technika Chengové a Iveho byla jednoduchá. Ona mohla nahlížet na karty předtím, než je dealer otočil. V čínštině ho po jejich otočení požádala, aby karty o hodnotě šest až devět – nejcennější karty v balíčku – před umístěním zpět do balíčku otočil o 180 stupňů. Automatická míchačka karet pak karty zamíchala, ale samozřejmě nedokázala změnit toto jejich pootočení.

A jak podotkl soudce, který přiznal Chengové výjimečný talent, baccarat je hrou pověstnou tím, že u ní hráči z pověrčivosti provádí nejrůznější rituály. Proto kasinu nepřišel požadavek na pootočení určitých karet vůbec zvláštní. Vždyť karty měly být nerozeznatelné a zcela totožné. Jenže ouha.

Přizpůsobovali sázky



Hra se vždy rozjížděla pozvolněji, protože prvotně bylo potřeba karty náležitě prohlédnout. Jakmile byly karty ve zmíněných osmi smíchaných balíčcích rozřazené, tak dvojice zařadila maximální obrátky. Chengová byla schopná vždy před dokončením sázek rozeznat, jak se vyvíjí herní situace a Ivey tomu mohl přizpůsobovat velikost sázky.

„Je zřejmé, že obžalování svou strategií nejen posunuli pravděpodobnost výhry na svou stranu, ale je bez debat, že díky ní vyhráli. A vyhráli hodně,“ uvedl ve svém spisu, jehož výsledkem byl verdikt, podle kterého musí Ivey a Chengová peníze kasinu vrátit.

Ideální kombinace karet ve hře baccarat

FOTO: Profimedia.cz

Soudce však odmítl, že dvojice učinila podvod, ze kterého je kasino nařklo. Svým jednáním totiž neporušili pravidla hry baccarat. Pravidla hry totiž nezakazují hráčům manipulaci s kartami – tedy i zmíněné pootočení. Ač to kasino ve své žalobě tvrdilo, nebylo jejich povinností uvést, proč po dealerovi chtěli, aby karty otáčel.

Verdikt amerického soudu připouští jistou šanci



Soudce ve verdiktu však také rozhodl o tom, že dvojice porušila zákon o kontrole kasin ve státě New Jersey, čímž porušila i zákony hry v daném kasinu. Soudce tak přikázal Chengové a Iveymu vrátit 10,1 miliónu dolarů kasinu Borgata. Většina, tedy 9,6 miliónu dolarů je výhra v baccaratu a zbylý půlmilión dolarů si dvojice odnesla ze hry v kostky. Tu ovšem zafinancovala právě oním výdělkem z baccaratu.

Dvojice se pokusila podobně obohatit i v jednom londýnském kasinu. To jim však odmítlo jejich výhru předat a soudce následně rozhodl, že jejich metodu hry lze označit jako podvodnou. Americký verdikt je však jiný v tom, že soudce metodu za podvodnou neoznačil. A od toho se právě chce odrazit advokát Ed Jacobs, který Iveyho zastupuje.

Bonusy vracet nemusí



Pokud jde o služby či hmotné dary, které dvojice od kasina během svých pobytů obdržela, ty dvojice vracet a zpětně proplácet nemusí. Ty byly vypočteny v přepočtu na více než šest miliónů korun. Podle soudce totiž nebyly tyto bonusy vázány na výsledek Iveyho hry. Jedinou podmínkou bylo to, že bude v kasinu Borgata hrát. A to splnil.

„Co si můžeme z verdiktu odnést, je to, že je hráči zapovězeno kombinovat schopnosti a intelekt s vizuální bystrostí ve snaze porazit kasino v jeho vlastní hře,“ uvedl Jacobs pro agenturu AP s tím, že jeho klienti pouze využili svých pozorovacích schopností a otáčení karet, jak potvrdil sám soudce, hra nezakazuje. Neopomněl dodat, že se jeho klient proti verdiktu odvolá. Příběh tak dost možná ještě není u konce...