Stanislav Dvořák, Lenka Hloušková, Lucie Sieglová, Novinky

V západočeském lázeňském městě jsou manželé od čtvrtka. V pátek si herečka z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky převzala Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii.

„Velmi mě těší tu být. Nejen abych reprezentovala film, ale jsem tu se svou rodinou. Bart a já máme spolu dvě překrásné děti, jedno z nich, dcera Liv, byla také na ceremoniálu, bylo překrásné to s nimi sdílet. Pohnulo to se mnou,“ řekla o dojmech po převzetí ceny.

Mooreová, která v minulosti žila i v Německu, má řadu zkušeností s evropským i americkým filmem. Větší rozdíl než mezi jednotlivými zeměmi ale vidí mezi komerčními a nezávislými filmaři.

„Nejlepší zkušenosti jsme měla s lidmi, kteří dělají osobnější, nezávislé filmy. Jinak není velký rozdíl mezi filmaři z Evropy a Ameriky,“ míní herečka.

Protože chodila na střední školu v Německu, má i povědomí o revolučním roce 1989. ”Já jsme vyrůstala ve vojenské rodině, v Americe jsme k tomu měli daleko, ale já žila v zemi, kde byla střežená hranice. Když jsem poprvé jela do Západního Berlína, překvapilo mě, že byl obklopen zdí, přestože je to západní země. Jako mladého člověka mě zaujalo, co se v těchto zemích děje.“

„Byla jsem v Berlíně i v devadesátých letech a byla jsem na Checkpoint Charlie, byl to pro mě šok... když jste daleko a nerozumíte tomu, je těžké projevit empatii, a jeden ze způsobů, jak se něco dozvědět, je film.“

Scénář vyvíjeli společně



Na filmu Po svatbě spolupracovala s manželem Bartem Freundlichem a oba práci hodnotí jako skvělou. Hodlají proto pokračovat ve vlastní firmě.

„Protože má takový talent a je tak výjimečná herečka, tak máte jako scenárista pocit, že máte tu nejlepší osobu pro tu roli. Pro mě je to skvělé. Já cítím, že scenárista ve mně umí s Julianne komunikovat a ona k tomu přidá věci, které já nevidím,“ popsal Freundlich.

„Pak je tu osobní rozměr. Je to skvělé, protože, když pracujete u filmu, jste často bez rodiny. Ale tady byla naše dcera asistentkou produkce.“

„Ano, u vývoje scénáře jsem byla a mohli jsme spolu mluvit o tom, které části se mě dotýkají, takže jsme spolupracovali. Když pracujete s manželem a vidíte, že je úzkostný, tak se ptáte, co se stalo. Vidíte něco, co jiní herci nevidí,“ reagovala na něj Mooreová.

„My jsme s Bartem založili společnost a tohle je naše první produkce. Pokud si to neprodukujete sami, nemáte přístup k tak zajímavému materiálu. Je to vzrušující a zároveň člověk má obavy... moje postava je žena, která dobře věděla, co chce, a najednou se dostala do situace, kterou neměla pod kontrolou. Znám hodně takových žen i mužů. Všichni s tím bojujeme a to bylo zajímavé na mé postavě.“

„Mně se líbí, že tam nejsou ani hrdinové, ani zlosynové, každá postava udělala obdivuhodné věci i věci, za které se stydí,“ uzavřel Freudlich.