V expozici jsou výhradně speciální plakáty, tak zvané nudle. „Tehdy to byl vlastně nejčastější formát plakátu, aby se dobře vešel nejenom do nástěnek v samotných kinech, ale i na oválné reklamní panely na ulici,“ vysvětlil autor výstavy Jindřich Čeladín.

Plakáty jsou majetkem Muzea Hlavního města Prahy. „Naše sbírka čítá několik tisíc kusů filmových plakátů,“ uvedla ředitelka muzea metropole Zuzana Strnadová.

Ta prozradila, že časové období vzniku vystavených plakátů je ohraničeno na jedné straně zavedením zvukového filmu a na druhé straně únorem 1948. „Na plakátech jsou typické postavy, jsou hodně barevné. Někteří historici umění by je označili za kýč, ale na druhé straně plakáty jsou určeny k reklamě na film,“ vyhodnotila plakáty jako krásné Strnadová.

V herecké šatně

S myšlenkou výstavy v karlovarském muzeu přišla jeho ředitelka Olga Zubačová poté, co si prohlédla tematicky podobnou výstavu právě v pražském muzeu. „Tím hlavním na výstavě je filmový plakát, ale se svolením pražského muzea jsme expozici doplnili ve spolupráci s Barrandov Studiem o dobové dekorace a kostýmy,“ uvedla Zubačová, podle které tato trojrozměrná část exponátů výstavu oživila.

Součástí expozice je rovněž ukázka filmu Tři vejce do skla s Vlastou Burianem. „Pro ukázku jsme vybrali exteriéry Karlových Varů 30. let, kdy vystupuje na horním nádraží, přijíždí ke kolonádě a pak k Richmondu, je to moc pěkné,“ dodala Zubačová.

Součástí výstavy jsou i postavy herců v životní velikosti, je možné nahlédnout do šatny filmové hvězdy, obdivovat dobovou kameru s režisérskou klapkou a scénářem. K dispozici návštěvníkům je také dobová kavárna.

Výstava potrvá do neděle 1. září.