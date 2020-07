Kryštof Mucha: Karlovarský festival letos dostal jinou dimenzi

Co vás k tomu dovedlo?

Dlouho jsme doufali, že bychom festival mohli udělat klasicky. Říkali jsme si, jeden rok oželíme hvězdy a zahraniční hosty a půjde to, když přijdou lidé do kina. Bude to jako v devadesátých letech, kdy jsme na festivalu začínali, budou narvaná kina, nebude velký doprovodný program, ale dáme si pivo před Thermalem. Budeme se všichni bavit o filmech a bude to hezké...

Koncem dubna, kdy normálně oznamujeme první novinky konkrétního ročníku a představujeme naše partnery, jsme museli udělat finální rozhodnutí. Uvažovali jsme o posunutí festivalu na srpen. Pan Bartoška komunikoval s premiérem Andrejem Babišem, s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, mluvili jsme s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem a všichni nám řekli, že v létě se stoprocentně žádné masové akce konat nebudou, i kdyby se situace vyvíjela dobře.

A tehdy jste se rozhodli přesunout ho o rok?

Jeli jsme do Karlových Varů do Velkého sálu hotelu Thermal natáčet pana Bartošku s vysvětlením, že festival nebude. A když tam člověk stojí, uvědomí si, že jsme udělali dobře. Že by z toho mohl vzniknout nějaký paskvil. I když se teď pomalu všechno uvolňuje, v létě určitě ještě nějaká omezení budou. A důvodem také bylo, že jsme nechtěli vyvolávat nějaká negativa ve městě, kdyby tam kvůli festivalu přijelo mnoho lidí.

Nakonec jste ale přece jen festival tak úplně neodpískali...

Festivalové přípravy byly v plném proudu, programové oddělení mělo vybranou řadu zajímavých titulů do festivalového programu. Programový ředitel Karel Och se vždycky těší, jak se filmy, které jsme vybrali, budou lidem líbit. A když jsme festival odvolali, říkali jsme si, že bychom aspoň část těch vybraných filmů lidem poskytli. Začala se rodit myšlenka rozšířit tradiční pofestivalovou přehlídku Vary ve vašem kině.

Řekli jsme si, že to vypadá jako dobrý nápad, z těžkého útlumu nastalo nadšení, nová energie a začalo se potvrzovat, že to má smysl.

Vznikla první představa o programu, došli jsme k tomu, že budeme hrát dva filmy denně, a začala komunikace s kiny. Kin postupně přibývalo a skončili jsme na devadesáti šesti. Ve všech těchto kinech půjdou stejné filmy ve stejný čas, v pět a v osm hodin. A kino, které patří k festivalu, pozná každý na první pohled, když půjde kolem něj.

Když budou filmy v devadesáti šesti kinech, dostanou se k více lidem než na festivalu. To je určitě plus.

Přesně tak. Projekcí je násobně víc, než by bylo ve Varech. Každý film bude mít své uvedení, delegace festivalového týmu pojedou do kin napříč republikou, do některých vyrazí i pan Bartoška. Filmů je celkem šestnáct a jejich výběr je fantastický!

Jaké filmy se budou promítat? Soutěž určitě neproběhne, že?

Nebude žádná soutěž. Nemáme ani nové filmy. Jsou to filmy, které už byly na různých festivalech. Jejich tvůrci přivítali s nadšením, že jdou do kin, jsou ve spojení s karlovarským festivalem a že ještě žijí, protože krize všechno zastavila. Jako příklad mohu uvést film Honey Boy, který jsme s Karlem Ochem viděli na Sundance festivalu a chtěli jsme ho už loni, ale nepodařilo se nám ho získat. Jsem rád, že v přehlídce bude, protože je opravdu výborný.

Jak byste pospal své pocity za uplynulé tři měsíce, kdy se všechno festivalové převrátilo vzhůru nohama?