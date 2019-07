Poetické Devadesátky míří energicky z Varů do vašich kin

Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devadesátek. Stejnojmenný film, který zaujal diváky na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, právě míří do vašich kin.