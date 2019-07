Lucie Sieglová

Obě si z rukou prezidenta festivalu převzaly stejnou cenu, Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Mooreová cenu obdržela během zahajovacího ceremoniálu, Clarksonová při zakončení.

Julianne Mooreová do Karlových Varů dorazila spolu s manželem, režisérem a scenáristou Bartem Freundlichem, a hercem Billym Crudupem. Trojice zde uvedla snímek Po svatbě, který byl rovněž festivalovým zahajovacím. Práci na filmu oba hodnotili jako skvělou, proto hodlají pokračovat ve vlastní firmě.

Julianne Mooreová, Bart Freundlich a Billy Crudup přijeli představit svůj nový film Po svatbě.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Protože má takový talent a je tak výjimečná herečka, tak máte jako scenárista pocit, že máte tu nejlepší osobu pro tu roli. Pro mě je to skvělé. Já cítím, že scenárista ve mně umí s Julianne komunikovat a ona k tomu přidá věci, které já nevidím,“ popsal Freundlich spolupráci s manželkou.

Ta zase ocenila, že i během filmování je rodina spolu, dcera Liv, která rodiče do Karlových Varů doprovodila, byla asistentkou produkce.

Na tiskové konferenci herečka mj. zavzpomínala na dobu studií v Německu, kde v osmdesátých letech s rodinou žila, má tedy velmi dobré povědomí o revolučním roce 1989, jehož třicetileté výročí si letos připomínáme.

Julianne Mooreová na tiskové konferenci

FOTO: Petr Horník, Právo

„Vyrůstala jsem ve vojenské rodině, žila jsem v zemi, kde byly velmi střežené hranice. Když jsem poprvé jela do Západního Berlína, překvapilo mě, že byl obklopen zdí, přestože je to západní země. Jako mladého člověka mě zajímalo, co se v těchto zemích děje,“ vzpomínala Mooreová.

Hlavní hvězdou zakončení karlovarského festivalu pak byla Patricia Clarksonová. I ona zde reprezentovala svůj snímek, ale nikoli nový. Vybrala Řidičský průkaz z roku 2014, jeden z jejích nejoblíbenějších snímků, které kdy natočila, řekla publiku při jeho uvedení v karlovarském divadle.

Patricia Clarksonová po příjezdu na MFF KV

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Na tiskové konferenci pak hovořila o práci, poměrech v Hollywoodu po kampani MeToo, obsazování žen i o přátelství s Julianne Mooreovou.

„Je to moje kamarádka, jsme obě z New Yorku, známe se dlouhou dobu, od pětadvaceti, vážím si jí, obdivuji ji, jsme si v něčem podobné. Že tu byla taky, je takový bonus, já ji naprosto zbožňuju. A mám radost, že budu mít stejnou cenu jako ona,“ smála se Clarksonová.

FOTO: Petr Horník, Právo

V Karlových Varech ji prý překvapilo, kolik lidí ji poznávalo. „Myslela jsem si, že mě tu pozná tak jeden člověk. Jsem opravdu překvapená a polichocená, kolik lidí mě tady poznává. Myslím, že už v branži pracuju dlouho a lidé o mně už něco vědí,“ usmívala se.

Patricia Clarksonová s cenou

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Po dvou letech se na festival do Karlových Varů vrátil také herec, scenárista, producent a režisér Casey Affleck. Právě karlovarský festival totiž patří k jeho oblíbeným, jak uvedl ve Velkém sále hotelu Thermal před projekcí svého nového snímku Světlo mého života. Na festivalu jej prezentoval spolu s herečkou Annou Pniowsky.

Casey Affleck s Annou Pniowsky představili svůj film karlovarskému publiku.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Cena prezidenta MFF KV tradičně zamířila také k zástupci české kinematografie, a to kameramanovi Vladimíru Smutnému. Převzal si ji při zakončovacím ceremoniálu. Festival tradičně do programu zařadil jím vybraný snímek, Smutný zvolil Zánik samoty Berhof.

Kameraman Vladimír Smutný

FOTO: Petr Horník, Právo

„Mám ten film rád z několika důvodů. Jednak je to film, který jsem natočil v osvětlení petrolejových lamp (...) A mně se zdá, že v tom filmu se mi podařilo, že ta atmosféra těch petrolejových lamp tam je. A samozřejmě je to dramatická látka, takže je tam všechno to, co mě jako kameramana pak bavilo i dále,“ uvedl jej v karlovarském divadle.

Vladimír Smutný uvedl v karlovarském divadle film Zánik samoty Berhof.

FOTO: Petr Horník, Právo

Městské divadlo bylo letos svědkem také světové premiéry nového dokumentu Olgy Sommerové Jiří Suchý - Lehce s životem se prát. Ten na konec vyhrál Diváckou cenu Práva 54. ročníku MFF KV.

Dokumentaristka Olga Sommerová, s Diváckou cenou Práva, a filmová kritička deníku Právo Věra Míšková.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Stojím před velmi těžkým úkolem, když mám říct pár slov k filmu, který vlastně hlásá jediný: že jsem děsně dobrej,“ uvedl jej jeho protagonista a jedna z nejvýraznějších postav české kulturní scény Jiří Suchý.

Jiří Suchý a Olga Sommerová představili snímek na karlovarském filmovém festivalu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Svůj nový dokument Forman vs. Forman, na němž spolupracovala s Jakubem Hejnou, v Karlových Varech uvedla také Helena Třeštíková. Dokument o slavném českém režisérovi byl zařazen do hlavního programu canneského festivalu v sekci Cannes Classic.

Helena Třeštíková při premiéře dokumentu v Karlových Varech.

FOTO: Jan Handrejch