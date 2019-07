Lenka Hloušková, Novinky

Delegace nový snímek představila ve Varech ve středu. Předpokládá se, že půjde do kin někdy příští rok. Agnieszka Hollandová jej připravovala se svým týmem dlouhé roky. Přiznala, že obsazení mladšího z Trojanů byl její nápad.

Film se dotočil tento týden.

Ivan Trojan, Agnieszka Hollandová a Josef Trojan představili na MFF KV nový film Šarlatán.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dva muži, jedna role. Jak se to daří střídat synovi a otci?

Ivan: Jak se střídá? Já doufám, že dobře. Že to, že jsme z jednoho vejce, bude pro ten film velké plus. V to doufám. Jinak se nám střídalo tak, že jsem se na place vlastně nepotkali, protože hrajeme jednu a tutéž postavu.

Vím, že hrajete Jana Mikuláška, asi nejslavnějšího léčitele u nás, který deklaruje, že vyléčil nebo jim prošlo až 5 a půl milionu lidí. Kdy přišla nabídka na scénář s tím, že byste se mohli střídat?

Josef: Pro mě je to poměrně poetická historka, protože před dvěma a půl lety jsem se rozhodl, že bych chtěl se začít věnovat herectví. Tak jsem zvedl telefon a projel jsem si nějaké castingové agentury a jedna mě speciálně zaujala hlavně tím, jaké filmy obsazovala. To byla agentura Kateřiny Oujezdské, KO Casting.

Agnieszka Hollandová a Ivan Trojan při natáčení Šarlatána.

FOTO: CinemArt

Zavolal jsem ji, jestli by si mě vzali pod křídla. Ona shodou okolností mi za dva týdny nabídla možnost castingu na tuto roli s tím, že to asi z padesáti, šedesáti procent nevyjde, že jsem ještě malej a že je to tak na zkoušku. No a o rok později se ozvali a dostal jsem se k tomu.

Ivan a Josef Trojanovi při besedě v Domě ČT.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Proč jste šel přes castingovou agenturu, když máte doma tátu herce?

Josef: No to byla náhoda, byl to trochu impuls z mé strany. Kateřinu to napadlo, ale vzhledem k tomu, že jsem ji kontaktoval, tak kdo ví, jak by to bylo, kdybych ji nekontaktoval.

V jaké fázi je natáčení?

Ivan: Konec.

Konec?

Ivan: Natáčení je konec, teď už se s tím budou v postprodukci dělat všechny ty věci, které k tomu patří. Bude se to stříhat, barvit a eventuálně některé věci synchronovat a podobně. Naše fáze včerejším (úterý) dnem skončila.

To znamená, že tento týden padla poslední klapka?

Ivan: Ano.

A kde?

Josef: Někde na Plzeňsku, nepamatuji si přesné jméno, lokaci.

Ivan: Byla to scéna Pepy. Já jsem skončil předevčírem, Pepa včera.