Rudolf Voleman, Právo

„Zatím je to mírné zlepšení oproti předešlým letům,“ uvedl ředitel plzeňské pobočky ČOI Jan Řezáč k dosavadním provedeným zhruba sedmdesáti kontrolám poctivosti prodejců v restauracích, hostincích a stáncích v obchodně správním a lázeňském centru Karlových Varů.

„Třicet kontrol nedopadlo úplně dobře, ale porušení nejsou tak závažná. Jednalo se o nějaká nedolévání měr nápojů, občas chybějící váhy anebo ověřené sklo, ale to se ve většině vyřešilo pokutou v řádu jednoho dvou tisíců korun na místě,“ pokračoval šéf kontrolorů s tím, že některé kontroly probíhaly i v noci.

„Měli jsme asi dvě nebo tři předražení v řádu desítek korun, v jednom případě o zhruba čtyřicet korun, ale jinak to byly jen drobnosti,“ dodal Řezáč s tím, že závažnější prohřešky budou řešeny v rámci správního řízení, kde jsou sankce už vyšší.

„Z mého pohledu je dost porušení, kdy prodejce naléval nezletilým. Provedli jsme celkem asi třicet pokusů a v deseti případech byl alkohol prodán mladistvým,“ konstatoval ředitel plzeňské inspekce.

Kontroly s figuranty



Při těchto kontrolách nasadili inspektoři figuranty. „Máme jako jediní oprávnění, abychom mohli využívat figuranta. Použili jsme je na konci školního roku a nyní na festivalu a trochu se to zhoršilo,“ vysvětlil Řezáč, podle kterého pokuty za nalévání nezletilým budou pravděpodobně vyšší než za ostatní přestupky, které nebyly tak závažné.

„Někteří prodejci bez skrupulí prodali nezletilému od piva přes víno i tvrdý alkohol,“ konstatoval ředitel kontrolorů a zmínil při tom i případy, kdy prodejce prodal nezletilému láhev vodky.

Na kontrolách při MFF se podílí kolem patnácti inspektorů, přičemž v pondělí jich bylo dokonce přes dvacet, protože přijely posily i z okolních krajů. „Kontroly budeme dělat do konce festivalu, přičemž budou stále zaměřeny na veřejné stravování,“ prozradil Řezáč s tím, že inspektoři letos neřešili poctivost u ubytovatelů jako v minulosti.

Řezáč rovněž upozornil na zvláštní případ prodejcem avizované porce grilovaných vepřových žebírek 500 gramů, která ale byla ve skutečnosti pouze dvoutřetinová. „Bylo to věcí majitele, který uvažoval v gramáži syrový stav, a my hotový stav. Doporučili jsme mu, aby do jídelního lístku napsal, že se jedná o hmotnost za syrova. Dneska nejsou normy, jako bývaly, takže i podnikatelé jsou trochu ve zmatku,“ popisoval Řezáč s tím, že by v blízké době měla ale situaci sjednotit nová norma přicházející z Evropské unie.