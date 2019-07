Stanislav Dvořák, Novinky

„Dlouho jsem žil v tom, že revolucí v roce 1989 se vše vypínačem změnilo a že lidi najednou byli dobří. Mluvím o podvědomém pocitu. Teď jsem si skrz seriál zpřítomnil, že mnoho problémů se nevyřešilo a naopak jsou latentně schované. Teď je doba, kdy se spousta věcí dostala na povrch. Trochu se divíme, ale ti lidé tu celou dobu byli. To propojení minulosti se současností mi přijde na tom (seriálu) strašně cenné,“ uvedl herec Martin Myšička.

„Já jsem se v roce 1989 hlásil na DAMU, takže jsem 30. listopadu šel na DAMU a tam byla ta stráž a říkala: Nesete letáky? A já: Ne, přihlášku. Potom se chodil mezi „damáky“ na různé schůzky, ale čistě jako pozorovatel a účastnil jsem se demonstrací. Měl jsem oči navrch hlavy,“ popsal své vzpomínky na rok 1989.

„Jen jednou jsem byl podroben křížovému výslechu, když jsme jeli na čundr do jižních Čech s přítelkyní a ve vlaku si přisedl čundrák a ptal se, kam jedeme. Pak jsme přespali pod širákem a druhý den už na nás nastoupili dva, tenhle už nebyl čundrák, byl v civilu. Byla to klasika, jeden byl hodnej a jeden zlej, ale to jsou drobnosti proti tomu, o čem ten seriál je,“ dodal.

Jeho kolega Martin Hofmann hraje řadového estébáka a kvalita scénáře ho hned uchvátila. „Bylo to výborně napsané, lepší než většina textů. Nebylo rozhodující, jestli je to estébák, která je hajzl, nebo není. Já bych bral i Martinovu roli, kdyby mi ji chtěli dát, ale nechtěli,“ podotknul Hofmann.

„Je to kluk, který dělá tu blbou práci, nemá o ní žádné super mínění, je trošku skrouhlý, ale jinak je celkem v pořádku. Já jsem vděčnější za tuhle verzi, než kdyby to byli jen zlouni. Ale nechci dělat spoilery. Jsou to normální chlapi, kteří mají své problémy, vztahy a dělají tu práci. V dalších dílech už to jde i na krev, přituhne tam,“ upozornil.

„Tenhle seriál bude zrcadlit to, co se děje teď,“ vysvětluje herečka Lenka Vlasáková. „Proto si myslím, že je důležitý i pro mladou generaci, která neví, v čem jsme my žili. Pochopíte principy, které fungují, o kterých my jsme si naivně mysleli, že už nefungují. Aktuálně vidíme, že stále fungují a že v nich žijeme.“

„Estébáci jsou tu vykreslení jako lidi a to má svou sílu. Protože zlo nevzniká tak, že to jsou zrůdy, ale že plní úkoly a jsou třeba zahledění do své práce. Ten svět je mnohem složitější, než se dodnes i v uměleckých dílech vykreslovalo. Vidíme to z různých stran,“ doplnil Myšička.

„Všichni jsou kolečky v systému, nikdo tam nemůže jednat podle toho, co si myslí a co by chtěl. Je přinucen plnit úkoly. Třeba je i proti tomu, ale nemá šanci se vzepřít. Podívejte, v jaké době žijeme dneska, bůhví, jakými kolečky jsme my v tuto chvíli. Jestli něco bude pro to vyznění (seriálu) důležité, tak to, že tady jsou paralely vztahů pro a proti, různých systémů, které jdou proti sobě a jestli se divák zamyslí, jak to má on, tak to bude nejsilnější.“

„A já jsem si uvědomila, jak rychle zapomínáme. Zapomněla jsem pomalost té doby, plíživost toho systému a znovu jsem si uvědomila, že jsem šťastná, že žiju ve svobodě,“ uzavřela Vlasáková.