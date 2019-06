Rudolf Voleman, Právo

„Určitě budeme spoje posilovat, jako každý rok, a to do té míry, jak to umožní kapacity,“ uvedl mluvčí společnosti Student Agency Aleš Ondrůj.

„Ve špičkách jsme schopni autobusy zdvojovat, kdy místo jednoho autobusu jedou dva. Takto jsme schopni zajistit od pěti do deseti spojů denně. Budeme posilovat maximálně, jak to půjde,“ pokračoval mluvčí.

Z webových stránek firmy v úterý dopoledne ale vyplynulo, že jsou vyprodané přes den i všechny dosud nasazené posilové spoje. V sobotu jsou pak obsazené některé ranní spoje. Cena jízdenek je 169 korun.

Ceny se liší



„Během festivalového týdne přidáváme šestnáct spojů tak, že na všechny dny v týdnu nasazujeme nejfrekventovanější páteční jízdní řád,“ uvedla Martina Čmielová ze společnosti Flixbus.

„Tedy v pátek bohužel k navýšení kapacit nedojde,“ dodala k dotazu Práva, jak zajistí firma dopravu v den zahájení festivalu, kdy je nápor největší.

Jenže už v úterý před polednem byly na pátek 28. června vyprodané takřka všechny spoje mezi desátou hodinou ranní a devátou hodinou večerní. Jízdenku si bylo možné pořídit jen na spoj odjíždějící z Prahy v 16 hodin. Ceny zbylých jízdenek, jak uvádí web firmy, se pohybují mezi 149 a 173 korunami.

Dráhyjsou dražší



Na webových stránkách bylo v pondělí odpoledne stále možné si rezervovat z Prahy do Karlových Varů jízdenky do vlaků Českých drah (ČD).

Několikrát denně jede v pátek do západočeských lázní rychlíkový vlakový spoj Krušnohor. „V případě potřeby jsme schopní ve vlacích navýšit počet vagonů,“ ubezpečoval cestující vedoucí osobní dopravy ČD v Karlovarském kraji Vladimír Omelka.

Vlak je sice pohodlnější než autobusy, ale jízda z Prahy do Karlových Varů trvá přes tři hodiny, protože spoje jezdí většinou přes Ústí nad Labem. Také cena běžné jízdenky je zhruba dvojnásobná oproti autobusu.

Po Varech zdarma



Na návštěvníky festivalu pak čeká v Karlových Varech opět festivalové autobusové linky zdarma.

„Bude to jezdit jako v minulých letech, takže budou tři festivalové linky F1, F2 a F3, které spojují hlavní místa ubytování s promítacími sály,“ uvedl referent dopravního útvaru Dopravního podniku Karlovy Vary Lubomír Polák. „Linky jezdí po dobu celého festivalu zhruba od půl osmé od rána do tří hodin do rána,“ připomněl.